Cơ hội bội thu từ căn hộ trong tổ hợp “all-in-one” tại Vũng Tàu

Bài toán "kép"

30 triệu đồng là chi phí lưu trú một tuần tại TP Vũng Tàu cho gia đình 4 thành viên vừa được Chị Hiền (Q3, TP.HCM) nhẩm tính trong đợt nghỉ lễ noel và tết dương lịch vừa qua. Điều đáng nói, dù đã tìm trước 1 tháng, việc đặt suất thuê hạng phòng 5 sao tại đây khá khó khăn vì cả thành phố chỉ có 2 khách sạn và liên tục trong tình trạng "cháy phòng".

Không riêng gì chị Hiền, chi phí hàng chục triệu đồng cho một kỳ nghỉ đã khiến nhiều gia đình phải đắn đo trước khi xuất phát. Tuy nhiên, nếu sở hữu một căn hộ biển ngay trung tâm, điều lo lắng đó sẽ không còn nữa. Cả gia đình có thể thoải mái nghỉ dưỡng mọi lúc khi có nhu cầu vì quãng đường di chuyển chỉ hơn 1 giờ đồng hồ. Ngoài ra, chủ nhân có thể an nhàn kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc cho thuê.

Ở Vũng Tàu, căn hộ biển không hiếm. Tuy nhiên để sở hữu 1 dự án vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp đủ đầy tiện nghi, vừa giữ giá phòng và công suất thuê hạng 5 sao lại là thách thức lớn.

Lợi nhuận kép từ "hiếm" và "quý"

Theo khảo sát từ Traveloka, cơ sở lưu trú 5 sao tại Phú Quốc là 44, Nha Trang là 65, Đà Nẵng là 39 và đều trên 10.000 phòng. Trong khi Vũng Tàu chỉ có 2 khách sạn 5 sao với 800 phòng, chưa ghi nhận tổ hợp/ resort 5 sao, tức chưa được bằng 0.1% so với các TP du lịch trọng điểm. Trong khi bản thân TP. Vũng Tàu luôn là "anh cả" của du lịch phía Nam. Dự kiến tới 2025 đón 37.7 triệu du khách, trong đó có 8.78 triệu lượt lưu trú. Riêng khách quốc tế dự kiến 1.4 triệu lượt. Đây là chỉ số "khổng lồ" cho ngành khai thác lưu trú.

Trong khi đó, nguồn cung các dự án resort/tổ hợp cao cấp trong tương lai của TP. Vũng Tàu dự báo khó đột phá do quỹ đất mặt biển đã cạn. Thực tế, nhiều năm qua BĐS Vũng Tàu vẫn ghi nhận nguồn cung mới song đa phần là căn hộ quy mô dưới 1ha, không có biển. Do đó, việc có được quỹ đất quy mô theo mô hình "all-in-one" ngay mặt biển được xem là hàng hiếm bởi gần như không có đối thủ cạnh tranh. Đây cũng là cơ hội mà nhà đầu tư nhìn thấy tại The Maris Vũng Tàu nói chung và khu căn hộ Vega Alaric nói riêng.

Tổ hợp quy mô hoành tráng đáp ứng xu hướng "all-in-one" đang hiện diện, dự báo sẽ trở thành "hub" của du khách cao cấp khi tới Vũng Tàu

Theo đó, The Maris Vũng Tàu là tổ hợp ngay mặt biển có quy mô lên tới 23ha, đồng thời sở hữu tới 600m mặt biển riêng - giá trị riêng biệt tại Vũng Tàu.

Với ưu thế mặt biển và quy mô lớn, dự án phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại 5 sao theo chuẩn xu hướng "all-in-one". Hơn 100 tiện ích cao cấp gồm chuỗi tiện ích wellness – thể thao biển – vui chơi – giải trí – mua sắm 24/7 – checkin - ẩm thực – trung tâm hội nghị 1000 quan khách lớn nhất Vũng Tàu – bến du thuyền đẳng cấp đều hội tụ tại đây.

Kết hợp với vị thế liền kề Bãi Sau – nơi được quy hoạch thành khu du lịch chất lượng cao và kinh tế đêm chuyên đón khách cao cấp, cạnh sân golf Paradise, The Maris Vũng Tàu dự báo không chỉ là "hub" đón khách cấp cao đến với Vũng Tàu mà còn là động lực đưa nền du lịch TP vươn tầm quốc tế. Ngoài ra, việc phát triển tổ hợp đúng xu hướng quốc tế cũng giúp The Maris Vũng Tàu đón trọn dòng khách đoàn, khách hội nghị (du lịch MICE) – 1 mảnh ghép mà lâu nay TP chưa phát triển xứng tầm.

Giữa thị trường nguồn cung resort 5 sao rất khó đột phá, lẽ dĩ nhiên The Maris Vũng Tàu sẽ giữ vững vị thế "hub" du lịch dài lâu, từ đó đảm bảo công suất khai thác lớn và giữ vững giá phòng. Khảo sát 2 khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu dao động từ 2.5-4 triệu/ phòng tiêu chuẩn. Đây là giá tham chiếu khả thi cho các căn hộ trong tổ hợp The Maris Vũng Tàu. Thậm chí giá có thể cao hơn vì lợi thế đa tiện ích và có bãi biển riêng.

Căn hộ biển 5 sao Vega Alaric thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích của The Maris Vũng Tàu

Ngoài ra, khác với căn hộ lẻ khó giữ được mức giá và chủ nhân luôn bị động trong việc tìm khách thuê, khu căn hộ 5 sao Vega Alaric trong tổ hợp The Maris Vũng Tàu giải được bài toán này với sự góp mặt của Eastin Grand Hotels, thương hiệu chuyên vận hành khách sạn 5 sao sang trọng trực thuộc tập đoàn vận hành hàng đầu châu Á – AHS. Đây là tập đoàn vận hành hàng đầu Châu Á với hơn 50.000 phòng ở nhiều quốc gia. Thông qua bề dày kinh nghiệm, đơn vị vận hành là bảo chứng chất lượng dịch vụ tuyệt hảo, đồng thời là cơ sở để dự án thừa hưởng nguồn khách hàng dồi dào sẵn có – công thức tối ưu khai thác dịch vụ lưu trú.

Như vậy, chỉ tính riêng bài toán khai thác lưu trú tại căn hộ biển Vega Alaric, chủ nhân được đảm bảo bằng 5 yếu tố: khan hiếm nguồn cung phòng 5 sao và không có nguồn cung cạnh tranh tương đương – giá thuê cùng công suất khai thác phòng luôn ở mức cao – mảnh ghép đơn vị vận hành danh tiếng – vị thế "hub" đón trọn dòng du khách cao cấp cùng hệ tiện ích "all-in-one" độc đáo.

5 lợi thế đắt giá từ căn hộ du thuyền Vega Alaric

Khu căn hộ đảm bảo bài toán bội thu từ kinh doanh lưu trú và gia tăng giá trị bởi 5 giá trị:

Thứ nhất, Vega Alaric là dự án căn hộ hiếm hoi nằm trọn trong tổ hợp "all-in-one" The Maris Vũng Tàu với 600m mặt biển riêng.

Thứ 2, 100% căn hộ có "view" biển mang tới tầm nhìn mãn nhãn, thiết kế sang trọng. Thứ 3, ngoài thừa hưởng tiện ích từ The Maris Vũng Tàu, bên trong căn hộ tích hợp hệ tiện ích đẳng cấp chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của giới thượng lưu.

Thứ 4, Vega Alaric vận hành bởi Eastin Grand Hotels, thương hiệu 5 sao, khách sạn cao cấp sang trọng trực thuộc tập đoàn vận hành hàng đầu châu Á – AHS.

Thứ 5, khu căn hộ bàn giao nội thất cao cấp từ châu Âu đáp ứng tiêu chuẩn vận hành của khách sạn 5 sao. Chủ nhân chỉ cần xách vali vào ở hoặc bắt tay khai thác cho thuê ngay mà không cần thêm bất kỳ chi phí gì.

