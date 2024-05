Cơ hội của VISAHO khi ngành quản lý vận hành BĐS lên ngôi

Ngày nay, trước nhu cầu cấp bách của xã hội, ngành quản lý vận hành BĐS đã dần chứng minh được vai trò quan trọng của mình trên thị trường. Thời gian qua, hoạt động quản lý vận hành (QLVH) đã đi vào đời sống của người dân một cách quen thuộc như "cơm ăn, nước uống" hàng ngày, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, cơ bản như an ninh, vệ sinh, đóng phí điện – nước… Nhờ vậy, nhận thức của cư dân về ngành QLVH dần rõ ràng hơn, hiểu được tầm quan trọng của dịch vụ quản lý tòa nhà trong thời buổi hiện tại.



Tầm quan trọng của ngành QLVH BĐS đã dần được nâng lên, các đơn vị QLVH đã chú trọng hơn đến nguồn nhân lực, tạo nên một thị trường lao động giàu tiềm năng. Đặc biệt, yêu cầu của cư dân/khách hàng về dịch vụ QLVH cũng được nâng cao hơn, cư dân cũng có nhu cầu được sử dụng dịch vụ chất lượng cao, chu đáo hơn, nhiều tiện ích hơn…

Chính sự nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ này đã đòi hỏi các đơn vị QLVH phải nâng cấp dịch vụ, đem lại những dịch vụ cao cấp, chuyên nghiệp hơn. Dịch vụ an ninh, vệ sinh môi trường sẽ không chỉ là đảm bảo an toàn, don dẹp rác thải… mà còn phải đem lại sự an tâm, nhiệt tình, không gian sống xanh – sạch – đẹp. Dịch vụ lễ tân, kĩ thuật cũng không chỉ là đón tiếp, sửa chữa bảo trì hệ thống tòa nhà mà còn phải đáp ứng được tiêu chí hình thức sang trọng, thái độ thân thiện, tác phong chuyên nghiệp, niềm nở với khách hàng…

Dù vậy, trên thực tế, không phải đơn vị QLVH nào tại Việt Nam cũng đủ sức để đáp ứng được những mong muốn trên. Đứng trước thị trường đầy tiềm năng cùng nhu cầu cấp thiết của khách hàng, VISAHO gia nhập cuộc chơi, cung cấp dịch vụ chất lượng cao và đang dần trở thành ngôi sao sáng trong ngành QLVH.

VISAHO là công ty con của tập đoàn Sankei Building – doanh nghiệp BĐS tổng hợp tại Nhật Bản. Kế thừa hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành QLVH của công ty mẹ, VISAHO đã kết hợp cùng kết quả nghiên cứu nhiều năm tại thị trường Việt Nam và cho ra đời bộ Tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ VISAHO Standard. Với bộ tiêu chuẩn này, mọi dịch vụ của VISAHO cung cấp đến khách hàng đều đảm bảo được sự chuyên nghiệp, chuẩn mực, sang trọng, đồng đều, chất lượng cao.

VISAHO cũng sở hữu đội ngũ kiểm soát chất lượng dịch vụ (QC Team) giàu kinh nghiệm, được đào tạo nhuần nhuyễn bộ tiêu chuẩn VISAHO Standard, luôn có mặt tại các dự án để thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ, hướng dẫn đội ngũ nhân sự cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Hoạt động cung cấp dịch vụ chất lượng cao cũng không thể nào thiếu được đội ngũ nhân sự mẫn cán, chuyên nghiệp của VISAHO. Hiểu rõ nguồn nhân lực ngành quản lý BĐS trên thị trường không quá dồi dào, VISAHO đã tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên tại dự án, nâng cao kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề, phát hiện các nhân tố tài năng, cốt cán trong công việc. Các chuyên gia Nhật Bản cũng đào tạo văn hóa dịch vụ Nhật Bản, giúp dịch vụ của VISAHO chuẩn quốc tế, đem lại cảm giác tận tâm, tỉ mỉ cho khách hàng.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, VISAHO còn mạnh tay đầu tư chuyển đổi số toàn diện hoạt động QLVH và đào tạo nhân lực, tự động hóa quy trình, tăng hiệu quả vận hành, giảm bớt chi phí, tiết kiệm năng lượng. Bằng cách sử dụng công nghệ, VISAHO khiến mọi hoạt động như cập nhật thông tin, đóng tiền điện nước, phản hồi ý kiến… có thể được thực hiện bằng những cái chạm tay. Giúp tăng cơ hội phục vụ khách hàng/cư dân cũng như sẵn sàng phục vụ 24/7.

Là một công ty QLVH Nhật Bản, VISAHO xem trọng sự tận tâm trong dịch vụ cung cấp đến khách hàng. Vậy nên, không chỉ quan tâm đến những dịch vụ, tiện ích thường ngày, VISAHO còn quan tâm đến cảm nhận, đời sống tinh thần của cư dân. Bên cạnh việc chăm chút dịch vụ đến mức tinh tế, tỉ mỉ, VISAHO còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn trong các ngày lễ Việt Nam như: Quốc tế phụ nữ, Halloween, Valentine, Giáng sinh, hội chợ Tết Nguyên đán… Hoặc đơn giản là các hoạt động khám phá văn hóa Nhật Bản như đọc truyện Ehon, lễ Thất tịch Tanabata, lễ hội mùa hè Nhật Bản… Các sự kiện này không chỉ giúp mở rộng giao lưu giữa cộng đồng cư dân, đem lại món ăn tinh thần mà còn giúp kết nối văn hóa giữa 2 quốc gia, giúp dịch vụ của VISAHO thêm phần ý nghĩa và chất lượng.

Đang là cái tên đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng Nhật Bản tại Việt Nam, nhưng VISAHO vẫn không ngừng nghiên cứu thị trường, tìm hiểu khách hàng để đưa ra dịch vụ phù hợp và tốt nhất. VISAHO đem lại sự hài lòng cho khách hàng bằng công nghệ, bằng đội ngũ nhân sự chuyên cần, tận tâm, giúp nâng cao trải nghiệm và đội hài lòng với dịch vụ. Đây cũng chính là bí quyết để VISAHO khẳng định vị thế, mở rộng cơ hội và phát triển mạnh mẽ.