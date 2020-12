Cơ hội sở hữu Shophouse trên phố đi bộ và khu mua sắm đầu tiên tại Cần Thơ

Shophouse vẫn hút sóng đầu tư cuối năm 2020



Theo dự báo, bước sang quý 4/2020, khi kinh tế phục hồi, các nhà đầu tư đều muốn tìm kiếm các cơ hội để hiệu quả sử dụng tiền tăng cao thay vì gửi ngân hàng. Làn sóng đầu tư, mua sắm dịp cuối năm có thể sẽ tác động tích cực đến thị trường nói chung trong đó đặc biệt là các sản phẩm BĐS.

Với khả năng sinh lời cao và ổn định, ít chịu biến động của thị trường, Shophouse hứa hẹn vẫn hút sóng đầu tư thời điểm cuối năm. Đây là một trong những kênh đầu tư sinh lời lâu dài cho khách hàng, đặc biệt những sản phẩm Shophouse nằm trong khu đô thị, vị trí thuận lợi, dễ dàng kết nối.

Mô hình Shophouse sở hữu thiết kế thông minh "2 trong 1" giúp chủ nhân dễ dàng kết hợp vừa Shop (kinh doanh) vừa House (để an cư). So với đất nền và chung cư, loại hình này có nguồn cung rất hạn chế, bởi hầu hết tại các dự án thì số lượng các căn Shophouse đều chỉ chiếm từ 2 - 5% tổng số lượng sản phẩm chào bán. Shophouse vừa có giá trị tiềm năng, vừa khan hiếm về số lượng, đó là lý do vì sao trong thời gian vừa qua đã tạo nên sức hút lớn đối với các nhà đầu tư.

Nhìn nhận từ thực tế, Shophouse đã và đang tạo hấp lực lớn hơn so với các loại hình sản phẩm BĐS khác. Đặc biệt, khi kinh tế ổn định, hoạt động bán lẻ dự báo sẽ phục hồi trở lại, đặc biệt là trong các dịp lễ tết cuối năm. Do nhu cầu sở hữu và thuê mặt bằng gia tăng nên Shophouse càng được săn đón. Thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) qua các năm cho thấy, Shophouse có doanh thu từ cho thuê lên tới 8 - 12%/năm. Lãi suất cùng tính thanh khoản cao hơn so với việc rót tiền vào căn hộ chung cư hay một số kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán,… là lý do khiến Shophouse đắt khách. Nhà đầu tư nhận được "giá trị kép" từ dòng tiền cho thuê, và giá trị gia tăng nội tại của loại hình này.

Hiện nay, khi cơn "sốt" của đất nền khiến giá trị bị đẩy lên cao với nhiều rủi ro thì Shophouse vẫn giữ vững phong độ trong thời gian dài. Dù không sốt nóng để các nhà đầu tư "lướt" kiếm lời nhanh chóng, nhưng Shophouse chứng tỏ tiềm năng là một kênh đầu tư và tích trữ tài sản hấp dẫn, an toàn.

Shophouse thuộc Đô thị ánh sáng The Ambi: Cơ hội đầu tư hiếm có

Những căn Shophouse rực rỡ sắc màu trên Đại lộ ánh sáng hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách du lịch và dân địa phương.

Chỉ chiếm 3% trong tổng số lượng sản phẩm toàn dự án, shophouse The Ambi tọa lạc tại vị trí đắc địa của Đại đô thị Stella Mega City. Trong bán kính 2km, từ dự án khách hàng có thể dễ dàng di chuyển tới các tiện ích độc đáo & lần đầu tiên xuất hiện tại Tây Nam Bộ. Đây là lợi điểm mà không phải nhà phố truyền thống nào cũng có và đó chính là điểm tạo nên sức hút khó cưỡng của các căn Shophouse The Ambi.

Dãy Shophouse này trải dài trên đại lộ ánh sáng sầm uất - trục đường sẽ trở thành Phố đi bộ và Chợ Đêm cao cấp của Cần Thơ trong tương lai không xa. Được quy hoạch nằm một trong những tọa độ của dự án, phân khu The Ambi giáp sân tập Golf chuẩn quốc tế và nằm trong khu Trung Tâm Hành Chính của quận Bình Thủy (Cần Thơ). Bên cạnh đó là nằm liền kề Sân bay Quốc tế Cần Thơ & công trình tâm linh trọng điểm quốc gia - Đền thờ Vua Hùng quy mô và hiện đại của Việt Nam.

Dọc hai bên tuyến phố là những công trình ánh sáng nghệ thuật tạo nên nét sầm uất độc đáo cho dãy Shophouse The Ambi.

Bên cạnh đó, Shophouse The Ambi sở hữu thiết kế thông minh 1 trệt 3 lầu với diện tích sử dụng 322m2 được phối hợp cùng những gam màu tươi tắn, thời thượng giúp chủ nhân dễ dàng kết hợp vừa an cư vừa kinh doanh.

Hội tụ đủ những yếu tố về vị trí đắc địa, đa dạng không gian, được quy hoạch đồng bộ trong quần thể tổ hợp dự án đồng thời sở hữu tiềm năng khai thác lớn, Shophouse The Ambi là sản phẩm dành cho giới kinh doanh nhanh nhạy, chớp thời cơ đầu tư hiếm có.

