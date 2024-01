Cơ hội “Tết lên như rồng” cùng xổ số tự chọn Vietlott

Cầu tài lộc kiểu mới

Những ngày cuối năm, bên cạnh việc chuẩn bị sắm sửa quần áo mới hay dọn dẹp, tân trang nhà cửa, chị Hoàng Yến (30 tuổi, TP.HCM) cho biết còn đang phải bận rộn với việc lên kế hoạch hoạt động cho năm mới.

"Năm vừa rồi xem như ‘xé nháp’, nên tôi muốn bản thân phải thực sự sẵn sàng trước khi bước sang năm Giáp Thìn 2024", chị nói và khoe bảng kế hoạch đã lập cho khoảng 6 tháng tiếp theo.

Trong bảng kế hoạch này, chị Hoàng Yến đề cập đến một chuyến du lịch cùng gia đình bên cạnh một khóa học để trau dồi và phát triển bản thân.

"Trải qua một năm thăng trầm trong sự nghiệp, tôi nhận ra trình độ bản thân đóng một vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần cũng là cần thiết để có thể vững vàng trước bất kỳ khó khăn nào", chị nói.

Đáng chú ý, chị Hoàng Yến còn khoanh đỏ mục tiêu "Trúng số" trong bảng kế hoạch chi tiết. "Đây là thực tế mà, ai lại không mong bản thân được may mắn và trúng thưởng xổ số cơ chứ", chị Hoàng Yến cười giải thích.

Chị chia sẻ nếu những ngày đầu năm mà may mắn trúng các giải thưởng lớn của Vietlott thì xem như đã có một khởi đầu thuận lợi. "Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nếu trúng Jackpot 1 hoặc Jackpot 2 của Power 6/55 thì cả năm an lành luôn", chị vui vẻ cho biết.

Không chỉ chị Yến, nhiều người cũng tìm đến Vietlott như một cách tìm kiếm sự may mắn cho bản thân cũng như gia đình trong dịp Tết đến xuân về.

Cầm trên tay chiếc vé trả thưởng là mong muốn của nhiều người chơi Vietlott. (Nguồn: Vietlott)

Cầm trên tay 5 vé dự thưởng cho kỳ quay số Mega 6/45 tiếp theo, anh Hoàng Cường (22 tuổi, TP.HCM) cho biết sẽ tặng món quà này cho nhóm bạn Đại học.

"Chỉ còn vài tháng nữa là cả nhóm sẽ ra trường sau nhiều năm lăn lộn trên giảng đường. Tấm vé này của tôi không chỉ mong muốn may mắn đến với bản thân mà còn là sự gửi gắm đến toàn bộ thành viên nhóm, mong các bạn sẽ có được may mắn và vững tin trên con đường kế tiếp", anh Hoàng Cường chia sẻ.

Anh Cường cho biết không chỉ mang hy vọng về sự thành công trong cuộc sống hậu tốt nghiệp, mỗi tấm vé số tự chọn Vietlott mà anh trao tặng bạn bè còn là sự chia sẻ, lan tỏa may mắn trong dịp Tết đến xuân về.

"Thay vì lì xì vài chục nghìn thì nay tôi lì xì bạn bè một vé dự thưởng Mega 6/45. Biết đâu trong số vé này sẽ có một tấm trúng thưởng Jackpot thì sao. Lúc đấy chắc sẽ là khởi đầu cho một năm Giáp Thìn bùng nổ luôn ấy chứ", anh Hoàng Cường dí dỏm.

Lì xì thời hiện đại

Vừa mở điện thoại khoe tấm vé Vietlott vừa mua, anh Thanh Hải (35 tuổi, TP.HCM) vừa trải lòng về một năm vất vả sắp sửa qua đi.

"Năm vừa rồi kinh tế khó khăn quá, tôi cũng gặp nhiều chuyện không may trong công việc kinh doanh. Nhưng rồi cứ mỗi khi trúng các giải nhỏ của Power 6/55 hay Mega 6/45, tôi lại ngay lập tức tìm lại sự may mắn cho mình", anh Thanh Hải chia sẻ.

Trong câu chuyện của mình, anh Thanh Hải không ít lần đề cập đến sự may mắn và xem đây là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống của bất kỳ ai. Vì vậy, anh luôn chọn mua ít nhất 2 vé dự thưởng Vietlott mỗi tuần, không chỉ tìm kiếm cơ hội đổi đời mà còn mong muốn tiếp tục đặt niềm tin vào sự may mắn của bản thân.

"Đầu năm đầu tháng mà trúng vài tỷ đồng từ xổ số tự chọn Vietlott thì còn gì bằng", anh Thanh Hải cười và cho biết đã tặng vài vé dự thưởng cho bạn bè.

Tính năng quà tặng trên ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS được nhiều người yêu thích vì có thể chọn những con số ý nghĩa tặng cho người thân, bạn bè. (Nguồn: Vietlott)

Được biết, ứng dụng Vietlott SMS trên điện thoại di động bên cạnh cho phép người chơi tự mua vé còn có tính năng gửi tặng vé dự thưởng kèm lời chúc tới bạn bè.

Người chơi có thể chọn bộ số bất kỳ để tham gia dự thưởng các sản phẩm Power 6/55, Mega 6/45, Max 3D/3D+, Max 3D Pro hay Bingo, nhập số điện thoại của những người thân muốn tặng và thanh toán tiền vé. Bên cạnh đó, tính năng tặng vé trên Vietlott SMS còn cho phép khách hàng lựa chọn thiệp theo chủ đề kèm lời chúc ý nghĩa đến người nhận.

Được biết, giải thưởng Jackpot 1 của Power 6/55 có giá trị tối thiểu 30 tỷ đồng và có thể cộng dồn liên tục trong trường hợp chưa tìm được chủ nhân may mắn. Sản phẩm xổ số này còn có giải thưởng Jackpot 2 với giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng cùng tính chất cộng dồn tương tự.

Để tham gia Power 6/55, người chơi sẽ chọn ra bộ số gồm 6 con số trong tập hợp từ 01 đến 55. Nếu trùng khớp toàn bộ 6 con số với kết quả mở thưởng, giải thưởng Jackpot 1 sẽ thuộc về người chơi may mắn. Nếu trùng 5 con số và một con số đặc biệt, khách hàng sẽ trúng giải Jackpot 2.

Với giá trị dự thưởng chỉ từ 10.000 đồng, người chơi may mắn có thể trúng thưởng lên đến hàng trăm tỷ đồng khi tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott cung cấp. Thông qua tính năng tặng vé trên Vietlott SMS, khách hàng có thể lan tỏa và chia sẻ sự may mắn của mình đến cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp trong năm mới.

Tham khảo thêm cách mua vé số Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro và Bingo18 qua điện thoại tại điện thoại tại https://vietlott-sms.vn.