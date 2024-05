Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp dệt may 2024

Tại hội thảo, các chuyên gia hàng đầu trong ngành dệt may đã đưa ra những nhận định và đánh giá các ảnh hưởng của các quy định ESG nghiêm ngặt của các quốc gia lớn như Hoa Kỳ và khối liên minh Châu Âu đến ngành dệt may Việt Nam; đồng thời chia sẻ lộ trình chuẩn bị để tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị trường của các doanh nghiệp trong ngành thông qua đầu tư vào xanh hóa chuỗi giá trị. Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may, Techcombank đã đưa ra các giải pháp về vốn, số hóa quản trị nguồn vốn và thanh khoản để tối ưu hóa chi phí tài chính cũng như cập nhật mới nhất về tình hình kinh tế của Mỹ, Châu Âu và Việt Nam giúp doanh nghiệp chủ động đưa ra kế hoạch, các quyết sách để quản trị các rủi ro về tỷ giá, lãi suất.

Là ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, Techcombank luôn mong muốn đồng hành tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng sức mạnh – nâng vị thế thông qua các giải pháp, am hiểu toàn diện, chuyên sâu về ngành.

Ngoài sự tham dự các doanh nghiệp đầu ngành Dệt may tại khu vực phía Nam, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hội thảo với sự chia sẻ từ chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực ESG từ KPMG, và lãnh đạo cấp cao, chuyên gia tài chính của Techcombank đã mang đến bức tranh về thị trường, những cơ hội và thách thức cho Doanh nghiệp Dệt may trong năm 2024 giúp trang bị và chia sẻ các kiến thức để các doanh nghiệp cân nhắc trong các kế hoạch kinh doanh của mình.

Đặc biệt, một trong những nội dung mang tính thời sự cho doanh nghiệp là những định hướng, lộ trình đáp ứng các tiêu chuẩn về ESG với phát triển bền vững của doanh nghiệp Dệt may Việt Nam. Đây cũng là một yếu tố quan trọng gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong thời gian tới, đáp ứng các yêu cầu của thị trường khó tính như Mỹ và Châu Âu.

Tại Hội thảo, Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp Hội Dệt may Việt Nam phát biểu: "Tôi đánh giá cao những thông tin chia sẻ của các chuyên gia chia sẻ cùng doanh nghiệp Dệt may tại Hội thảo. Với những khó khăn thách thức, những áp lực về giá, chi phí sản xuất, sự thiếu hụt đơn hàng, áp lực về nhân công cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thì sự đồng hành của các cơ quan ban ngành và Ngân hàng cùng doanh nghiệp dệt may trong việc phản ánh, đề xuất tháo gỡ vướng mắc khó khăn rất quan trọng,… Đặc biệt, với sự am hiểu chia sẻ và đề xuất các giải pháp thiết thực, sự đồng hành từ ngân hàng tư nhân uy tín hàng đầu như Techcombank sẽ cùng VITAS thực thi 3 mục tiêu chiến lược đã đề ra, đồng thời giúp cộng đồng doanh nghiệp gia tăng nguồn lực và lợi thế trên thị trường trong nước và thế giới."

Ông Phan Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch toàn cầu chia sẻ: "Techcombank luôn đánh giá cao những đóng góp của ngành dệt may đối với nền kinh tế Việt Nam và định hướng đây là một trong những lĩnh vực trọng điểm để đồng hành. Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank không ngừng đầu tư để nghiên cứu, cập nhật và ứng dụng những giải pháp tài chính toàn diện hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Với sự am hiểu về đặc thù ngành và kinh nghiệm tài chính, Techcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp ngành Dệt may thông qua các giải pháp tài chính được may đo theo đúng nhu cầu; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để chia sẻ cùng doanh nghiệp trong việc tiếp cận những chuẩn mực Quốc tế như ESG, thiết kế giải pháp C-Cash để cùng doanh nghiệp quản trị dòng tiền hiệu quả, giảm thiểu các rủi ro tỷ giá… góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi tin rằng sự kết nối và chia sẻ của Techcombank, Hiệp Hội Dệt May và doanh nghiệp sẽ giúp chúng ta cùng vượt qua những khó khăn, thách thức, gia tăng giá trị "vượt trội", sự thành công cho các bên"

Với đội ngũ tư vấn là chuyên gia trong lĩnh vực về Dệt may, Techcombank luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp ở những giai đoạn khác nhau. Để tăng cường sự chia sẻ và kết nối, trong thời gian tới Techcombank sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác và các chuyên gia trong, ngoài nước tổ chức thêm nhiều Hội thảo chuyên ngành để mang đến những thông thị trường chuyên sâu dành cho nhóm Khách hàng doanh nghiệp theo từng lĩnh vực giúp cho các doanh nghiệp tăng sức mạnh – nâng vị thế.

Techcombank đang đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng thông qua đa dạng hóa phân khúc khách hàng, cung cấp các tư vấn và giải pháp tài chính cá nhân hóa, được "may đo" riêng cho từng tệp khách hàng, nhờ năng lực số hóa và dữ liệu lớn (Big Data).