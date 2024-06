Cơ hội vàng sở hữu căn hộ mặt biển nội đô Nha Trang

KDI Holdings cho biết sắp giới thiệu dòng sản phẩm Flex Home – căn hộ mặt biển thuộc "Thành phố tự do" Libera Nha Trang ra thị trường với mức giá từ 1,88 tỷ/căn.

Những ưu thế vượt bậc

Nằm bên bờ Vịnh ngọc, căn hộ biển Flex Home hướng đến nhóm khách hàng và nhà đầu tư hoàn toàn mới với suy nghĩ mới, phong cách sống mới, trân quý giá trị của điểm chạm giữa cuộc sống và công việc.

Tại đây, họ sẽ được trải nghiệm nhịp sống song hành với kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp kết hợp làm việc từ xa một cách tự do, phóng khoáng, thúc đẩy sáng tạo, khai phóng giá trị bản thân. Đây cũng là nơi để họ lấy lại cảm hứng, kích thích sáng tạo và "giải phóng" bản thân khỏi những giá trị hữu hạn, từ đó tìm ra phiên bản mới của chính mình.

Điều đó có được nhờ Flex Home được thừa hường trọn vẹn hệ tiện ích độc đáo "all – in - one"của đô thị biển Libera Nha Trang rộng hơn 44ha mang lại. Đó là những giá trị tự nhiên như: gần 2km đường bờ biển đẹp, 3 bãi tắm riêng tư, địa thế lưng tựa núi, mặt hướng biển với tầm nhìn bao trọn quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố biển Nha Trang – một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới mang lại… Giá trị đó cũng có được hệ thống tiện ích cao cấp phục vụ nhịp sống của một "thành phố tự do" hấp dẫn nhất của Nha Trang với khu "downtown nightlife" 24/7, các công trình điểm nhấn độc đáo như nhà hát Đó, "show" diễn Rối mơ - "Top 1 must see in Nha Trang" do Tripadvider, Công viên Vạn San Đảo quy mô 2ha với 122 loài san hô quý…

Sở hữu "tấm thẻ cư dân tự do" Flex Home, khách hàng cũng mặc nhiên trở thành "hàng xóm" của các cư dân danh giá của "bán đảo tỷ phú" - những căn dinh thự đắt giá bậc nhất Việt Nam. Đáng chú ý, căn hộ biển Flex Home được quản lý vận hành bởi thương hiệu Ashahi Japan, mang đến những tiêu chuẩn quản lý vận hành chuyên nghiệp theo phong cách Nhật Bản. Đặc biệt, dự án có pháp lý vững vàng và tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất tiêu chuẩn quốc tế, chỉ cần xách va li vào nghỉ dưỡng hoặc cho thuê.

Căn hộ Flex Home với tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất chuẩn khách sạn

Nhờ các chính sách hỗ trợ vốn vay từ các ngân hàng liên kết, gia chủ của Libera Nha Trang sẽ vừa sở hữu căn hộ cao cấp với phong cách nghỉ dưỡng hoàn toàn khác biệt bên bờ Vịnh ngọc, vừa có nguồn thu nhập thụ động để "tự do tài chính".

Đầu tư thông minh – an nhàn

Với vai trò là đơn vị phát triển dự án, KDI Holdings tập trung nguồn lực hợp tác với các đối tác uy tín hàng đầu thế giới trong việc xây dựng và quản lý chất lượng dự án, đầu tư phát triển hệ thống tiện ích đa dạng, mang đến những trải nghiệm, dịch vụ tốt cho khách hàng tại Libera Nha Trang.

Đặc biệt, khách hàng càng thêm an tâm và tự hào khi sở hữu căn hộ biển đẳng cấp quốc tế khi KDI Holdings đã chính thức ký kết hợp tác đồng hành thương hiệu phát triển dự án căn hộ biển Flex Home cùng Masterise Homes.

Thông qua sự hợp tác cùng KDI Holdings, bằng kinh nghiệm nhiều năm phát triển những dòng sản phẩm cao cấp, Masterise Homes sẽ đóng vai trò tư vấn để phát triển dự án căn hộ biển Flex Home phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Dự án căn hộ biển Flex Home thuộc Libera Nha Trang được đánh giá không chỉ tạo nên cú hích cho ngành du lịch Nha Trang mà còn giúp khơi thông dòng chảy bất động sản Việt Nam vô cùng tiềm năng, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong năm 2024.

Với tầm nhìn về một nền kinh tế hướng biển, đồng thời coi du lịch là một trong những ngành mũi nhọn, việc dòng vốn ngày càng đổ nhiều vào các lĩnh vực kinh tế gắn với biển là tất yếu và sẽ ngày càng được khuyến khích.

Các chuyên gia đánh giá, với các nhà đầu tư cá nhân, việc lựa chọn sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng vẫn là phù hợp nhất, thông minh và an nhàn nhất. Trên thế giới, những người có "của ăn của để" đều sở hữu cho mình một ngôi nhà thứ hai đầy tự hào bên bờ biển. Đa phần họ đều sử dụng đúng chức năng vốn có: Nơi nghỉ dưỡng dài ngày, tái tạo sức lao động kết hợp làm việc từ xa. Thời gian trống sẽ cho thuê lại để vừa tránh lãng phí vừa tạo dòng tiền thu nhập thụ động. Do vậy sức hút của dòng sản phẩm này là không thể chối từ.