‘Cò' làm nhanh CCCD giá 1 - 5 triệu đồng, Công an TP.HCM nói gì?

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ tháng 9/2022 diễn ra chiều 30/8, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM phản hồi thông tin cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an liên quan việc cò mồi làm cấp tốc CCCD với giá từ 1 - 5 triệu đồng.

Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

Theo Thượng tá Tuyến, qua rà soát, Công an TP.HCM chưa ghi nhận được trường hợp nào như báo chí đặt vấn đề. Ngay cả địa bàn mà người dân phản ánh là quận 10 và quận Bình Tân, cũng không có hiện tượng cán bộ, chiến sĩ câu kết làm CCCD cấp tốc.



Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi nhận được lời mời quảng cáo làm CCCD cấp tốc thì báo ngay cho cán bộ cấp CCCD tại các trạm hoặc đường dây nóng để được hỗ trợ, cơ quan công an sẽ thực hiện công tác kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Thượng tá Tuyến thông tin thêm, hiện Công an TP.HCM đang mở đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị. Do đó, công dân nên đến các điểm làm CCCD gắn chíp tại địa phương và sẽ được cán bộ, chiến sĩ phục vụ tận tình.

Công an TP.HCM đặt mục tiêu đến ngày 30/9 sẽ cấp thêm khoảng 1,4 triệu CCCD gắn chíp.

Liên quan tình hình giao thông và an ninh trật tự những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các đơn vị chiến đấu của Công an TP.HCM đã huy động tối đa lực lượng để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống đua xe.