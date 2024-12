Có một nơi "thờ ơ" với cơn sốt giá nhà

"Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyệt chủng căn hộ 3 tỷ", "Căn hộ phân khúc B đã thiết lập mặt bằng giá mới",… những thông tin nhan nhản khiến nhiều nhà đầu tư càng thêm hoang mang vào thị trường. Theo các chuyên gia bất động sản, trong bối cảnh thị trường chưa phục hồi hoàn toàn, nhiều dự án bất động sản còn đang ách tắc, người dân và doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn… mà giá nhà ở lại tăng đột biến, nhất là tăng ở những khu vực không có dự án mới, là điều bất bình thường.

Trong báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cũng nêu rõ tình trạng đầu cơ, đẩy giá là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến giá nhà đất tăng cao như thời gian qua. Đáng chú ý là tình trạng một số hội nhóm đầu cơ, một số nhà đầu tư đã thổi giá, gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm thao túng tâm lý của người dân để trục lợi.

Mặt khác, không ít trường hợp "đứng ngồi không yên" trước các thông tin giá nhà đất tăng phi mã, đã cố gắng sắp xếp tiền, thậm chí vay mượn để mua bằng được mảnh đất, chờ tăng giá để bán. Chính tâm lý này đã khiến cho giá nhà đất đã tăng cao lại càng tăng mạnh.

Ngắn hạn có "lúc nóng lúc lạnh", song nhìn về dài hạn thị trường bất động sản Việt Nam vẫn rất tiềm năng. Kinh tế tăng trưởng, thu nhập bình quân tăng, cơ cấu dân số trẻ trong khi tỷ lệ sở hữu nhà so với khu vực còn thấp, bất động sản Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng – nơi mà không ít "tay chơi" nội ngoại đang khai thác.

Trong đó, có một thực tế là nhà ở dạng căn hộ cao cấp khu trung tâm tiếp tục là kênh "trú ẩn" an toàn. Nhiều nhà đầu tư có tiềm lực tài chính thực sự, họ không thích "lướt sóng" và vẫn đang âm thầm chọn phân khúc này làm kênh tích sản an toàn cho tương lai.

Nắm bắt xu hướng đó, KITA Group giới thiệu dự án Kiều by KITA tọa lạc tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, ngay mặt tiền Trần Hưng Đạo với 27 tầng nổi với 2 tầng hầm cung cấp đa dạng loại hình từ căn hộ (2-3PN), Duplex, Penthouse với diện tích từ 91,4-350,5m2/căn.

Kiều by KITA cung cấp đầy đủ tiện ích từ trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí đến văn phòng cho thuê, sảnh làm sự kiện,….

Đáng chú ý, dù hội tụ tất cả điều kiện vàng nhưng giá bán được nhà đầu tư tung ra mức 133 triệu/m2. Với mức giá khá hợp lý này, Kiều By KITA được xem nằm ngoài vùng biến động "nóng lạnh" của cơn sốt thị trường.

Chia sẻ về Kiều By KITA, bà Phan Kim Khánh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Bất động sản KĐ – là đơn vị có 10 năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm bất động sản cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Một khía cạnh đặc biệt của nhóm khách hàng cao cấp là họ rất thích sưu tập bất động sản. Chẳng hạn, họ muốn trong bộ sưu tập của mình phải có một căn hộ biển chẳng hạn. Qua kinh nghiệm của KĐ có thể thấy rất nhiều khách hàng cao cấp cực kỳ thích bất động sản trung tâm, với những tiện ích và lợi thế so sánh khác biệt so với các phân khúc khác.

Với Kiều by KITA, KĐ đánh giá yếu tố hàng đầu thu hút được khách hàng cao cấp, là vị trí "vàng". Mức giá rất hợp lý (khoảng 133 triệu đồng/m2). Pháp lý quá chuẩn, nhất là trong bối cảnh hiện nay, căn hộ đang hoàn thiện để bàn giao và có 100% sổ hồng từng căn là cực kỳ hiếm".

Chung quan điểm, ông Nguyễn Thương Hoàng - Sale Manager của Savills Việt Nam – chia sẻ: "Ưu điểm nổi trội của Kiều By KITA là vị trí cực kỳ đắc địa; dự án đã hoàn thành và đã có sổ hồng. Savills cũng nhận thấy số lượng căn giới hạn (82 căn) mang lại ưu thế về tính riêng tư. Trước những lo ngại về tiếng ồn khi ở nhà cao trong khu vực trung tâm, Savills đánh giá việc này sẽ không thành vấn đề nếu như chất lượng bàn giao của chủ đầu tư tốt".

Về phía CEN HCM, Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Thuận Thái, cũng nhấn mạnh dưới góc nhìn của CEN, KITA là đơn vị khá uy tín trên thị trường. Riêng Kiều By KITA, chúng tôi đánh giá dự án có vị trí trung tâm của trung tâm, view không bị chắn, là view triệu đô, dự án cũng trải qua một thời gian dài đến nay đã có pháp lý vững chắc….

"Kiều là yêu kiều, xinh đẹp. Và cái tên dự án đã nói lên tất cả, Kiều By KITA không chỉ đẹp về vị trí, đẹp về view mà thiết kế cũng đẹp với đầy đủ tiện ích cho cư dân. Đáng nói, với mức giá bình ổn 133 triệu đồng/m2 trong thời buổi loạn giá này, nàng Kiều By KITA đang được săn đón mạnh", ông nói thêm.

Được biết đến là một "tay chơi" trẻ của làng địa ốc, nhanh chóng nổi lên nhờ các thương vụ M&A đình đám, KITA Group đang sở hữu danh mục nhiều dự án bất động sản lớn tại các thành phố trọng điểm như: Kiều By KITA số 927 Trần Hưng Đạo (Thành phố Hồ Chí Minh), Khu đô thị sân bay KITA Airport City (Cần Thơ), Stella Quốc Oai (Hà Nội), Stella Hải Dương (Hải Dương), Stella Ocean Park (Phan Thiết), khu đô thị sinh thái Golden Hills City (Đà Nẵng) và dự án Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài (Đà Nẵng).