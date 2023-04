Có nên "đón sóng" cổ phiếu tháng 4 rồi chốt lời trong tháng "Sell in May"?

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán DSC đánh giá thị trường chứng khoán đã có vận động đi ngang kéo dài hơn 2 tháng dưới áp lực cản điều chỉnh. Song, thông tin liên quan đến nới lỏng chính sách tiền tệ đã tạo động lực giúp thị trường bứt phá thành công tại điểm nén xu hướng. Trong đà tăng lần này, DSC kỳ vọng nhịp sóng sẽ “cởi mở” hơn khi có sự tham gia kéo điểm của nhóm ngành bất động sản. DSC dự báo chỉ số VN -Index sẽ tiếp diễn xu hướng hồi phục trong tháng 4 và hướng về mốc 1.105 - 1.110 điểm.

Sử dụng thống kê VN-Index từ 2010 đến nay, tháng 4 là tháng có tỷ suất sinh lời trung bình cao thứ 2 trong năm. Dù vậy, thống kê về tỷ suất sinh lời trung bình chỉ mang tính chất tương đối. Trong 2 lần thị trường điều chỉnh gần nhất vào năm 2018 và 2022, tháng 4 đều là giai đoạn thị trường giảm sâu, với tỷ suất sinh lời lần lượt âm gần 11% và hơn 8%.

Với tháng 4/2023, DSC kỳ vọng diễn biến sẽ khác 2 năm trên, VN-Index có thể đạt tỷ suất sinh lời cao cho nhà đầu tư do đây là giai đoạn có nhiều thông tin tích cực, hỗ trợ động lực cho thị trường.

Thông thường, tháng 4 là giai đoạn xuất hiện nhiều thông tin, mà tiêu biểu nhất là các báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp đại chúng. Với năm 2023, xuất hiện nhiều luồng thông tin có thể hỗ trợ thị trường giai đoạn này như các thông tin về chính sách, kết quả kinh doanh và tâm lý tích cực của nhà đầu tư hỗ trợ xu hướng tăng của thị trường.

Cụ thể, với mùa báo cáo KQKD quý 1/2023 , hầu hết các nhà đầu tư đã chuẩn bị tâm lý cho việc các doanh nghiệp báo cáo tăng trưởng kém. Do đó, các doanh nghiệp có tăng trưởng bất ngờ, vượt kỳ vọng nhà đầu tư có thể thu hút dòng tiền nhập cuộc.

Ngân hàng nhà nước hạ lãi suất giúp cải thiện dòng tiền. Ngoài ra, Nghị định 8, Thông tư 16 được thông qua sẽ giúp hỗ trợ thị trường bất động sản và TPDN. Đặc biệt, tâm lý nhà đầu tư hiện đang rất tích cực trong ngắn hạn , lượng tiền ngoài thị trường bắt đầu nhập cuộc mạnh mẽ hơn. Do đó, DSC kỳ vọng đà tăng của VN-Index sẽ tiếp diễn trong tháng 4.

Có nên "đón sóng" tháng 4 rồi chốt lời trong tháng 5?

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán chắc không còn xa lạ với câu nói "Sell in May" - Chốt lời vào tháng 5, biểu thị cho việc tỷ suất sinh lời tháng 5 thấp hơn các tháng khác trong năm. Hiện tượng trên xảy ra do tháng 5 thường là giai đoạn thị trường rỗng thông tin, thiếu động lực tăng trưởng. Kèm theo đó, nhiều nhà đầu tư chốt lời sau khi đã có lãi trong quý 1.

Song, khác với thường lệ, giai đoạn tháng 5/2023 vẫn là giai đoạn nhiều thông tin như việc FED sẽ họp vào tháng 5 để đưa ra quyết định về lãi suất điều hành Mỹ. Trong nước, hàng loạt các bộ ngành cũng sẽ họp để nghiên cứu xây dựng, sửa đổi các điều luật hiện hành.

Do là giai đoạn kỳ vọng có nhiều thông tin tích cực, DSC đánh giá áp lực chốt lời trong tháng 5 năm nay có thể sẽ không quá mạnh. Tuy nhiên, do đà tăng đã mạnh từ những ngày đầu tháng 4, dư địa để chỉ số tăng mạnh trong tháng 5 có thể không nhiều. Do đó, DSC vẫn đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc và thực hiện chốt lời trong tháng 5.