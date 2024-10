Có nguy cơ thành "bãi thải" cho xe điện Trung Quốc, Úc kêu gọi hành động khẩn cấp

Trong bối cảnh làn sóng xe điện Trung Quốc đang tràn ngập thị trường, đảng One Nation của Australia vừa đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn không chỉ đối với nền kinh tế mà còn cả an ninh quốc gia.

Với chính sách mở cửa và không có hàng rào thuế quan, Australia đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà sản xuất ô tô nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc. Các thương hiệu xe điện giá rẻ như BYD, Chery và Zeekr đang ồ ạt tràn vào thị trường này, tạo nên một cuộc cạnh tranh mà các chuyên gia gọi là "đẫm máu".

Những cánh đồng xe điện bỏ hoang xuất hiện phổ biến ở Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors Australia, ông Shaun Westcott, cảnh báo: " Sẽ có vô số thương hiệu mới với công suất dư thừa tìm cách đổ xe vào thị trường của chúng ta ". Trong khi Mỹ và châu Âu đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp bảo hộ, Australia vẫn duy trì chính sách tự do thương mại, khiến thị trường trong nước dễ bị tổn thương.

Dù được quảng cáo là "thông minh" và giá cả phải chăng, những chiếc xe điện Trung Quốc có thể ẩn chứa nhiều rủi ro về an ninh. Theo nhiều báo cáo, xe điện Trung Quốc được trang bị công nghệ có khả năng điều khiển từ xa hoặc thậm chí kích hoạt nổ xe. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi xét đến lịch sử sử dụng công nghệ như một công cụ giám sát và kiểm soát của Trung Quốc.

Các cuộc điều tra tại Mỹ và châu Âu cho thấy những chiếc xe này có thể bị kiểm soát từ xa bởi các thế lực nước ngoài, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trên đường phố Australia. Thêm vào đó, việc được chính phủ Trung Quốc trợ giá mạnh khiến cạnh tranh trở nên không công bằng đối với các nhà sản xuất trong nước.

Đảng One Nation đang kêu gọi chính phủ liên bang Australia có biện pháp ứng phó ngay lập tức. Đảng này đề xuất áp dụng các cơ chế kiểm soát và quy định an ninh chặt chẽ hơn đối với xe nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc.

"Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước làn sóng xe điện đang tràn vào đất nước", đại diện đảng One Nation nhấn mạnh. "Trong khi các đảng lớn vẫn im lặng về vấn đề này, One Nation sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ việc làm, gia đình và an ninh của người dân Australia."

Với tình hình hiện tại, Australia đang đứng trước một quyết định quan trọng: cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn từ việc tiếp cận xe điện giá rẻ và những rủi ro tiềm ẩn dài hạn đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế trong nước.

Không chỉ ở Úc, Liên minh châu Âu EU cũng đang phải chật vật đối phó với cơn lũ xe điện giá rẻ từ Trung Quốc. Không chỉ lo ngại các vấn đề liên quan đến bảo mật, cơn lũ xe điện giá rẻ từ Trung Quốc còn đe dọa đến các trụ cột trong nền kinh tế của EU – vốn liên quan nhiều đến lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô.

Mới đây nhất, liên minh châu Âu EU đã đồng ý áp mức thuế quan đến hơn 35% lên các xe điện Trung Quốc – bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc cũng như từ chính nước Đức – về quyết định này. Trong khi mức thuế quan này sẽ càng bịt chặt hơn nữa đường vào châu Âu của xe điện Trung Quốc, những chiếc xe này chắc chắn sẽ tìm cách tràn sang các thị trường khác để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng thừa xe điện của mình.