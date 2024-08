Cổ phiếu có thị giá đắt đỏ nhất HOSE tăng kịch trần trước thềm chia cổ tức tiền mặt 250%, quá khứ từng bạo chi cổ tức hơn 600%

Khởi đầu phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu VCF của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hoà (mã VCF) tăng kịch biên độ lên 233.200 đồng/cp. Phiên tăng tốc giúp cổ phiếu này chấm dứt trạng thái giằng co để leo lên vùng đỉnh cao nhất trong 5 tháng qua.

Đồng thời, đà tăng của VCF cũng củng cố thêm vị trí cổ phiếu có thị giá đắt đỏ nhất trên sàn HOSE, bỏ xa mức 189.000 đồng của cổ phiếu xếp sau là FRT. Vốn hóa thị trường cũng cải thiện đáng kể lên mức sát 6.200 tỷ đồng.

Biến động mạnh về thị giá nhưng thanh khoản cổ phiếu VCF không cải thiện nhiều. Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất chưa đến 1.000 đơn vị, riêng trong phiên sáng 26/8 ghi nhận khối lượng sang tay 2.300 cổ phiếu.

Cơ cấu cổ đông cô đặc là nguyên nhân khiến thanh khoản của VCF luôn duy trì mức thấp. Cụ thể, 98,79% vốn của công ty đang được sở hữu bởi Công ty TNHH MTV Masan Beverage - một thành viên của Tập đoàn Masan (mã MSN). Hiện khối lượng thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ chỉ khoảng 320.000 cổ phiếu.

Đà tăng của VCF được kích hoạt sau khi doanh nghiệp thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 250%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 25.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 9/9, dự kiến thanh toán vào ngày 20/9 tới đây.

Với gần 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinacafé Biên Hòa sẽ chi gần 650 tỷ đồng để trả cổ tức. Với việc nắm giữ hơn 26,3 triệu cổ phiếu (tương đương sở hữu 98,79%), Công ty TNHH MTV Masan Beverage sẽ nhận về hơn 642 tỷ đồng.

Vinacafé Biên Hòa được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức đều đặn bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ "khủng". Trong nhiều năm gần đây, Vinacafé Biên Hòa luôn đều đặn trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông mức từ 240 – 250%, đặc biệt năm 2018 doanh nghiệp "chơi lớn" khi dốc hầu bao trả cổ tức tiền mặt lên đến 660%.

VinaCafe Biên Hòa được thành lập vào năm 1963 với tên gọi Công ty cà phê Biên Hòa. Sau hơn 60 năm phát triển, doanh nghiệp đã trở thành một trong những nhà sản xuất cà phê hòa tan hàng đầu tại Việt Nam.

VinaCafe Biên Hòa có thế mạnh về thương hiệu lâu đời, với các sản phẩm cà phê nổi tiếng như Vinacafe, Wake-up,… Doanh nghiệp cũng có nhà máy sản xuất hiện đại, với công suất sản xuất hàng năm lên tới 50.000 tấn.

Công ty TNHH MTV Masan Beverage đánh dấu sự hiện diện của mình tại Vinacafé Biên Hòa kể từ năm 2011, khi Masan có chiến lược mua lại cổ phần từ các cổ đông lớn, dần nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 50%. Đến tháng 2/2018, Masan Beverage tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinacafé Biên Hòa lên 98,49%. Sau đó, nhiều lần Masan Beverage muốn mua thêm số cổ phiếu VCF còn lại để nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% nhưng không thành công.

Chính sách cổ tức hấp dẫn được duy trì đều đặn trên nền tảng doanh nghiệp kinh doanh ổn định. Giai đoạn 2018-2020, doanh thu hàng năm của VCF đều trên 3.000 tỷ đồng, lãi sau thuế đều đặn 600-700 tỷ mỗi năm. Từ năm 2021 đến nay, doanh thu giảm xuống còn xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, lãi sau thuế duy trì đều đặn trên 300 tỷ đồng/năm.

Nhìn lại năm 2023, VCF ghi nhận doanh thu thuần 2.353 tỷ đồng và lãi sau thuế 450 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 41% so với thực hiện 2022.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2024, doanh nghiệp ghi nhận 578 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí, Vinacafé mang về 98 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 20% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao hơn mức tăng của doanh số.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vinacafé đạt 1.062 tỷ đồng và 186 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 42,5% kế hoạch doanh thu (2.500 tỷ đồng) và gần 40% mục tiêu lợi nhuận (470 tỷ đồng) ở kịch bản thấp. Trong kịch bản cao, công ty mới chỉ hoàn thành khoảng 38% (2.800 tỷ đồng) mục tiêu doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận (500 tỷ đồng).