Cổ phiếu công ty con của PV GAS lầm lũi lên đỉnh lịch sử, đều đặn chia cổ tức tiền mặt, chuẩn bị chốt danh sách cổ đông nhận 4.500 đồng/cp

Cổ tức tiền mặt đều đặn qua từng năm

CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, mã PGD) vừa thông báo ngày 21/7 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 45%, tương ứng với mỗi cổ phiếu nhận 4.500 đồng. Với gần 90 triệu cổ phiếu đang lưu hành, cổ đông PGDdự kiến sẽ nhận hơn 405 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này. Thời gian thanh toán là ngày 28/9 tới đây.

Bên cạnh việc trả cổ tức tiền mặt, PV GAS D cũng dự kiến phát hành thêm gần 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới.

Đây không phải năm đầu tiên cổ đông PGD nhận “tin vui” từ cổ tức. Nhìn lại dữ liệu lịch sử, kể từ khi bắt đầu niêm yết trên sàn vào năm 2009 đến nay, doanh nghiệp dầu khí này luôn duy trì mức cổ tức tiền mặt đều đặn khoảng 20-30% mỗi năm. Năm 2022 cũng là đợt chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử niêm yết của doanh nghiệp này.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp này cũng liên tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. So với thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của PGD đã tăng gấp 2,7 lần lên gần 900 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PGD ấn tượng với chuỗi gần chục phiên tăng điểm liên tiếp để chinh phục vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử. Dù áp lực điều chỉnh xuất hiện khiến, song cổ phiếu này vẫn đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử. Nếu so với mức giá hồi đầu năm, thị giá PGD đã tăng gấp đôi.

Dù vậy, thanh khoản của mã này khá mỏng chỉ vài chục nghìn cổ phiếu khớp lệnh trong phiên. Nguyên nhân phần lớn đến từ cơ cấu cổ đông cô đặc của PGD. Trong cơ cấu cổ đông của PGD, PV GAS (mã GAS) là công ty mẹ nắm giữ 45,45 triệu cổ phiếu, tương đương 50,5% vốn công ty. Theo sau là hai công ty Nhật là Tokyo Gas Asia Pte. Ltd và Saibu Gas Co., Ltd với sở hữu lần lượt 25% và 21%.

Hoàn thành 82% kế hoạch lãi cả năm sau 6 tháng

Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam được thành lập năm 2007 và lên sàn chứng khoán từ năm 2009.

Lĩnh vực hoạt động chính của PGD là sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống. Mạng lưới kinh doanh của PV GAS D bao phủ rộng khắp từ Bắc vào Nam, tập trung chủ yếu tại Thái Bình, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trong suốt 17 năm hoạt động, doanh nghiệp luôn kiên định mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên đến các khu công nghiệp và đô thị tại Việt Nam. Hiện, PGD đã phát triển mạng lưới đường ống khí hiện đại trải rộng gần 20 khu công nghiệp trên cả nước, cung cấp hơn 11 tỷ Sm3 khí thiên nhiên đến các nhà máy tiêu thụ.

Sau giai đoạn tăng trưởng ổn định, kết quả kinh doanh của PGD có bước nhảy vọt mạnh mẽ vào năm 2022. Đây là năm đầu tiên PGD có tổng doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng, ghi nhận hơn 11.294 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế cũng tăng 62% lên mức 413 tỷ đồng.

Tuy vậy, năm 2023 PGD lên kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu và lợi nhuận lần lượtđạt 9.606 tỷ đồng và 214 tỷ đồng, giảm15% và 48% so với mức thực hiện năm trước.

Khép lại quý 2/2023, do sản lượng khí giảm hơn 800 ngàn MMBTU (tương đương hơn 7%) làm doanh thu thuần của PGD giảm hơn 18%, còn hơn 2.663 tỷ đồng. Lãi sau thuế của PGD giảm 10%, xuống còn 63 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, PV Gas D đạt doanh thu thuần 4.956 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 174 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 52% và 82% chỉ tiêu kinh doanh giao cho cả năm.

Trong năm 2023, PGD đặt nhiệm vụ tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả các công trình, hạng mục công trình khí hiện hữu. Mặt khác, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, gia tăng sản lượng, thị phần tiêu thụ khí.

Ngoài ra, công ty sẽ phối hợp với PV Gas/PV GAS LNG/DAK trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải, sẵn sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu.

Công ty cũng dự kiến khảo sát, nghiên cứu hệ thống nhiên liệu Propane/LPG cung cấp cho các khách hàng tại KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Đầu và KCN Tiền Hải, Thái Bình. Phối hợp với PV Gas nghiên cứu phương án cấp khí ổn định tại Bắc Bộ sau năm 2025. Triển khai và chuẩn bị triển khai các dự án có trong kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, góp phần gia tăng sản lượng khí tiêu thụ.