Cổ phiếu FLC Stone (AMD) vào diện đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone vào diện đình chỉ giao dịch do Công ty chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Cụ thể, HoSE cho biết ngày 17/10/2022, HoSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu AMD từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Tuy nhiên, hết ngày 28/0/2023, quá 6 tháng so với thời hạn quy định, FLC Stone vẫn chưa thực hiện công bố thông tin đến HoSE về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam , cổ phiếu AMD đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

HoSE cho biết thêm, việc xem xét đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết: “SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết. Đối với trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này, tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 06 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày SGDCK xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất ".

Đáng chú ý, ngay trước khi bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu AMD vừa có biến động mạnh khi tăng kịch trần 5 phiên liên tiếp rồi quay đầu giảm mạnh trong 3 phiên gần nhất (2 phiên giảm sàn). Thị giá AMD ghi nhận mức tăng gần 38% từ mức 1.190 đồng lên 1.640 đồng, rồi lại sụt mạnh về ngưỡng 1.370 đồng/cp (phiên 1/3).

Theo văn bản giải trình 5 phiên tăng trần, FLC Stone khẳng định chưa nhận biết được sự kiện, thông tin liên quan nào đã làm cho giá cổ phiếu AMD tăng trần 5 phiên liên tục từ 20/2 đến 24/2. “Mã cổ phiếu AMD đã được niêm yết và giao dịch công khai trên HOSE nên việc biến động giá cổ phiếu là do cung cầu thị trường và tâm lý của nhà đầu tư tại từng thời điểm”, văn bản cho hay.

Như vậy, với việc AMD bị đình chỉ giao dịch, hiện nhóm cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái FLC chỉ còn mã chứng khoán KLF của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS giao dịch phiên chiều do thuộc diện hạn chế giao dịch. Các mã còn lại là ROS bị hủy niêm yết, FLC, HAI, ART và GAB bị đình chỉ giao dịch. Điểm chung của các mã này là vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ công bố thông tin.