Cổ phiếu ITA chỉ được giao dịch phiên chiều từ ngày 16/7

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ra quyết định về việc đưa cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 16/7/2024.

Theo Quyết định 414/QĐ-SGDHCM ngày 9/7/2024, cổ phiếu ITA chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Lý do là đến thời điểm hiện tại, công ty chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Vào ngày 23/4/2024, HoSE đã có công văn nhắc nhở ITA về việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 và báo cáo thường niên (BCTN) năm 2023. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã có công văn phản hồi cũng đã phản hồi cho công ty về việc tạm hoãn công bố thông tin.

"Công ty có công văn số 222/CV-ITACO-24 ngày 24/6/2024 phản hồi thông tin đến UBCKNN và HoSE, tuy nhiên công ty không cung cấp các tài liệu, bằng chứng làm cơ sở cho việc tạm hoãn BCTC kiểm toán năm 2023, BCTN năm 2023 vì lý do bất khả kháng", thông báo của HoSE nêu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra hồi cuối tháng 6 vừa qua, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc công ty chưa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2023 và thực tế của kết quả kinh doanh năm 2023, ông Nguyễn Thanh Phong, Tổng Giám đốc ITA cho biết, từ năm 2022, ITA đã gặp khó khăn khi HoSE và UBCKNN đã đình chỉ hành nghề các kiểm toán viên đã thực hiện kiểm toán cho ITA, khiến các công ty kiểm toán rời bỏ ITA.

Tổng Giám đốc ITA cho biết, việc tìm kiếm các công ty kiểm toán rất khó khăn, ban lãnh đạo đã nỗ lực hết sức để thuyết phục công ty kiểm toán nhưng hiện vẫn không có đơn vị nào dám kiểm toán cho ITA, vì sợ các kiểm toán viên của họ cũng bị đình chỉ hành nghề kiểm toán không rõ lý do như các đơn vị trước. ITA cũng đã có nhiều văn bản đề nghị HoSE và UBCKNN hỗ trợ để tìm công ty kiểm toán. Vì sự bất khả kháng nên công ty đã có các văn bản xin HoSE và UBCKNN cho tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định.

"Dù chưa có BCTC kiểm toán 2023 nhưng ban lãnh đạo cam kết các thông tin về tài chính đều minh bạch và trung thực. Lợi nhuận năm 2023 có lãi và phản ánh đúng tình hình kinh doanh thực tế. Năm 2021, công ty bị lỗ do công ty kiểm toán trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Năm 2022 công ty thanh lý hợp đồng cho thuê đất làm dự án nhiệt điện Kiên Lương vì lý do bất khả kháng. Ngoại trừ những lý do này, năm 2021, 2022 và 2023 công ty đều có lãi, và tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh trên doanh thu luôn tỷ lệ cao so với các doanh nghiệp cùng ngành", ông Phong chia sẻ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ITA đang trong quãng trượt dài về vùng thị giá chỉ ngang cốc "trà đá" khoảng 5.000 đồng/cp. Nếu so với đỉnh lịch sử hồi đầu năm 2022, cổ phiếu này đã "bay hơi" tới hơn 70% giá trị.