Cổ phiếu một công ty khai thác vàng, kẽm, đồng... tăng gần 3 lần trong 1 tháng

Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico, mã chứng khoán: KSV) mới đây đã có văn bản báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 20-12 và từ ngày 23-12 đến 26-12.

Cụ thể, cổ phiếu này đã bật tăng từ 81.000 đồng lên mức 130.300 đồng/cổ phiếu, tăng gần 61%.

Theo Vimico, giá cổ phiếu của công ty tăng tích cực trong thời gian gần đây do tình hình chung của thị trường. Việc giá KSV tăng trần năm 5 phiên liên tiếp là do việc cung cầu của thị trường chứng khoán, quyết định việc mua bán cổ phiếu là do nhà đầu tư quyết định nằm ngoài kiểm soát của công ty.

"Hiện tại, các hoạt động của tổng công ty vẫn bình thường và không có biến động nào đặc biệt"- Vimico nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, sau 5 phiên tím trần, KSV ngày 27-12 đã tiếp tục tăng lên mức 132.000 đồng/cổ phiếu - mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết, tăng 180% so với đầu tháng 12 và tăng 344% so với đầu năm 2024.

Cổ phiếu KSV tăng mạnh sau đó lao dốc Nguồn: Fireant

Thế nhưng, sau khi giải trình, cổ phiếu này đã nằm sàn, giảm gần 10%, xuống còn 118.800 đồng/cổ phiếu. Mở cửa phiên giao dịch ngày 31-12, KSV tiếp tục giảm xuống còn 107.000 đồng/cổ phiếu (giảm gần 10%), trắng bên mua.

Động lực cổ phiếu KSV tăng giá mạnh diễn ra trong bối cảnh công ty đạt kết quả kinh doanh vượt trội trong 9 tháng đầu năm 2024.

Cụ thể, trong quý III/2024, Vimico đạt doanh thu 3.031 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí, Vimico đạt lợi nhuận sau thuế 239 tỉ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm 2023.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 9.615 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 788 tỉ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

Theo giải trình kết quả kinh doanh quý III/2024 của Vimico, lợi nhuận toàn tổng công ty tăng mạnh là do lợi nhuận của công ty mẹ tăng, đến từ việc giá bán bình quân các sản phẩm chính tăng cao so với cùng kỳ năm 2023, đặc biệt là giá vàng.

Vimico có tiền thân là Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, được thành lập năm 2005. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, như đất hiếm, vàng bạc, kẽm đồng, nhôm...