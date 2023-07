Cổ phiếu MWG vừa tăng 10% sau 2 phiên, “sếp” Thế Giới Di Động đã nhanh tay đăng ký bán ra

Ông Đặng Minh Lượm – thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa đăng ký bán ra 300.000 cổ phiếu MWG với mục đích giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ 13/7 đến 11/8.

Nếu giao dịch thành công ông Lượm sẽ giảm sở hữu từ 3,55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,243%) xuống còn 3,25 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,222%).

Động thái đăng ký bán của “sếp” Thế Giới Di Động diễn ra ngay sau khi cổ phiếu MWG vừa tăng hơn 10% chỉ sau 2 phiên lên mức cao nhất 5 tháng. Cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 47.750 đồng/cp, tăng gần 26% so với thời điểm bắt đầu nổi sóng trở lại hồi cuối tháng 5. Tạm tính theo mức thị giá này, ông Lượm có thể thu về hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 28/7 tới đây, Thế Giới Di Động sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/8. Với 1,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ chi khoảng 732 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh 2023, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu khá thận trọng với doanh thu dự kiến đạt 135.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.200 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ lần lượt 1% và 2% so với thực hiện năm ngoái.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu đạt 47.144 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu năm. Doanh nghiệp đã nhiều tháng “giấu” lợi nhuận và không loại trừ khả năng số liệu không như mong đợi do đang phải “căng mình” với cuộc đua giá rẻ chưa có hồi kết.

Đánh giá về tình hình kinh doanh của Thế Giới Di Động, BVSC cho rằng ngắn hạn còn nhiều thách thức và quá trình hồi phục sẽ kéo dài. Kết quả kinh doanh các quý còn lại có thể cải thiện so với quý 1 nhưng tiếp tục yếu hơn so với cùng kỳ. BVSC dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 của Thế Giới Di Động giảm mạnh 70% so với năm ngoái, xuống còn 1.231 tỷ đồng.

Tương tự, VCBS cho rằng Thế Giới Di Động sẽ cần thêm thời gian để chứng minh được hiệu quả của chiến lược kinh doanh mới cũng như khả năng đưa chuỗi Bách Hóa Xanh đến điểm hòa vốn trong 2024. Tuy nhiên, VCBS cũng nhận định những gì xấu nhất về kết quả kinh doanh của Thế Giới Di Động đã được phản ánh trong quý đầu năm.