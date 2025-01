Cơ quan điều tra Hàn Quốc triệu tập người đứng đầu Cơ quan An ninh Tổng thống

Cơ quan điều tra ra lệnh triệu tập Giám đốc và Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống để tiến hành thẩm vấn vào ngày mai (4/1).

Các nhà điều tra từ cơ quan chống tham nhũng nhà nước và các sĩ quan cảnh sát rời khỏi nơi ở chính thức của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol ở Seoul ngày 3/1/2025. Ảnh: Yonhap

Trước đó, lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phải tạm dừng sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ giữa các nhà điều tra và nhân viên an ninh của Phủ Tổng thống. Văn phòng Công tố Hàn Quốc thông báo, việc thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol là bất khả thi, do bế tắc kéo dài và lo ngại về an toàn của những người có mặt ở hiện trường, nên quyết định đình chỉ thực thi lệnh bắt lúc 13h30 giờ địa phương (11h30 giờ Hà Nội). Cơ quan này cho biết sẽ quyết định các bước tiếp theo sau khi đánh giá tình hình.