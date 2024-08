Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng truy nã Lê Tấn Tú

Ngày 12/8, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy nã số 01/QĐ-TN đối với bị can: Lê Tấn Tú (31 tuổi, tại Kiên Giang; nơi thường trú: 39 Lê Quý Đôn, tổ 14, khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; Chứng minh nhân dân: 371523219 do Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 18/5/2008; Số định danh cá nhân: 091093004963).

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lê Tấn Tú đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Lê Tấn Tú, phải báo ngay cho Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng (địa chỉ: ngõ 296 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) hoặc liên hệ Thiếu tá Đào Tuấn Anh, Điều tra viên, số điện thoại: 0963.723.753.