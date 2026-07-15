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Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng về hồ sơ thuế thu nhập cá nhân

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng về hồ sơ thuế thu nhập cá nhân

Người nộp thuế chú ý thông tin từ cơ quan thuế về hồ sơ thuế thu nhập cá nhân.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với cơ quan nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo thông tin từ Thuế TP Hà Nội, một số thủ tục hành chính đối với hồ sơ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã có những thay đổi đáng chú ý, liên quan đến việc kê khai thuế, thời hạn giải quyết hồ sơ và thành phần hồ sơ đăng ký thuế.

Cụ thể, kể từ ngày 15/4/2026, việc kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với các mẫu 02/KK-TNCN và 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC được thực hiện theo quý.

Cơ quan thuế đã hướng dẫn việc kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại Công văn số 4021/CT-NVT ngày 16/6/2026. Đáng chú ý, từ ngày 19/5/2026, các ứng dụng thuế điện tử không tiếp nhận các tờ khai tháng này.

Một điểm mới khác liên quan đến thời hạn giải quyết thủ tục khai thuế TNCN từ nhận thừa kế, quà tặng, trừ trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản.

Theo đó, hồ sơ được giải quyết chậm nhất trong 3 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông chuyển đến. Quy định mới giúp rút ngắn thời gian giải quyết so với thời hạn 5 ngày làm việc trước đây.

Đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân hoặc người phụ thuộc, quy định mới bỏ mẫu 07/XN-NPT-TNCN và cắt giảm giấy tờ chứng minh người phụ thuộc như căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, giấy khai sinh.

Bên cạnh đó, Bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng và các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc theo quy định của pháp luật thuế TNCN được tích hợp trong cùng một thủ tục hành chính.

Theo Thuế TP Hà Nội, những thay đổi trên mang lại lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Người nộp thuế được giảm số lượng thủ tục hành chính, giảm thành phần hồ sơ cần nộp, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện.

Đối với cơ quan thuế, việc đơn giản hóa thủ tục góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời tăng cường chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu từ các cơ quan nhà nước.

Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng về hồ sơ thuế thu nhập cá nhân- Ảnh 1.

Nguồn: Thuế TP Hà Nội.

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Khánh Huy

An ninh tiền tệ

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