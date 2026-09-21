Cơ quan Thuế lưu ý: Người dân không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu... trong trường hợp sau

Thời gian gần đây, qua công tác giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, cơ quan Thuế ghi nhận một số trang thông tin điện tử có dấu hiệu giả mạo Cổng Dịch vụ công và hệ thống Thuế điện tử của ngành Thuế.

Theo cảnh báo, 3 địa chỉ website người nộp thuế cần đặc biệt cảnh giác gồm Dangkythuedientu.vn, Admin.dangkythuedientu.vn và Congthuedientutructuyen.com.

Các website này có thể khiến người dùng nhầm tưởng đang truy cập dịch vụ chính thức của cơ quan Thuế, từ đó bị dẫn dụ cung cấp tài khoản đăng nhập dịch vụ công và nhiều thông tin cá nhân quan trọng.

Những dữ liệu có nguy cơ bị thu thập gồm số căn cước công dân, mã số thuế, mật khẩu, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, địa chỉ và các thông tin liên quan khác. Nếu rơi vào tay kẻ xấu, những dữ liệu này có thể tiếp tục bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Thuế cơ sở 8 TP. Bắc Ninh khuyến cáo người nộp thuế không truy cập những website nghi ngờ giả mạo. Người dân cũng tuyệt đối không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân trên những trang web không rõ nguồn gốc.

Ảnh: Thuế cơ sở 8 TP. Bắc Ninh

Đặc biệt, người nộp thuế không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào khi chưa xác định chính xác website đang truy cập là kênh chính thức.

Trước khi đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch thuế điện tử, người dùng cần kiểm tra kỹ địa chỉ trên thanh trình duyệt, tránh chỉ dựa vào giao diện, tên gọi hay nội dung hiển thị trên website.

Cổng Dịch vụ công chính thức của Cục Thuế hiện được cung cấp tại địa chỉ dichvucong.gdt.gov.vn. Người nộp thuế được khuyến cáo chỉ sử dụng các kênh thông tin và dịch vụ thuế điện tử chính thức của cơ quan Thuế.

Trong trường hợp phát hiện website hoặc hoạt động có dấu hiệu giả mạo, người dân cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn và xử lý.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh việc dành thời gian kiểm tra chính xác địa chỉ website trước khi đăng nhập là một trong những bước đơn giản giúp người dùng bảo vệ thông tin cá nhân và hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.



