Cơ thể xuất hiện ''3 đen'', cẩn thận ung thư đang ''rình rập''

Ung thư vẫn luôn là mối quan tâm trên toàn cầu. Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, số ca mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Nhắc đến ung thư, mọi người thường lo sợ vì cho rằng đây là căn bệnh khó điều trị, có tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, việc nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và phát hiện sớm ung thư có thể giúp quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn, tiên lượng bệnh và tỷ lệ sống sót sau 5 năm cũng khả quan hơn.

Các dấu hiệu cảnh báo ung thư có thể xuất hiện ở nhiều vùng cơ thể khác nhau và nếu cơ thể xuất hiện 3 dấu hiệu có màu đen dưới đây, bạn cần đặc biệt lưu ý vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư rất dễ bị nhầm lẫn và bỏ qua.

Các dấu hiệu cảnh báo ung thư có thể xuất hiện ở nhiều vùng cơ thể khác nhau.

''3 đen'' trên cơ thể cảnh báo ung thư

1. Xuất hiện nốt ruồi hoặc nốt ruồi sậm màu hơn

Đa số nốt ruồi mọc trên cơ thể thường không phải là dấu hiệu cảnh báo bệnh tật đáng lo ngại. Tuy nhiên, đôi khi một số nốt ruồi với các sắc tố khác nhau như nốt ruồi màu sẫm có thể là dấu hiệu của ung thư da, đặc biệt là u hắc tố ác tính.

Trong khi các nốt ruồi bình thường có một màu nâu, thì nốt ruồi cảnh báo u ác tính có thể có màu nâu sẫm hoặc đen.

Ngoài ra, nếu nốt ruồi có hình dạng, kích thước bất thường, nốt ruồi gờ lên, hoặc nốt ruồi bị chảy máu, ngứa, đóng vảy cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tiến triển. Do đó, để đảm bảo an toàn, phó giáo sư, bác sĩ y khoa Roshini Raj, phó giáo sư tại trường Y trực thuộc Đại học New York, Mỹ khuyến nghị rằng khi nhận thấy các nốt ruồi có màu sắc và hình dạng bất thường mọi người nên gặp bác sĩ da liễu để thăm khám.

Nốt ruồi cảnh báo u ác tính có thể có màu nâu sẫm hoặc đen

2. Vùng cổ đen bất thường



Bệnh gai đen (Acanthosis nigricans) có thể khiến vùng da có nếp gấp như cổ, bẹn, nách dày lên, sẫm màu hoặc chuyển sang màu đen và khi sờ vào sẽ có cảm giác mượt như nhung ở các nếp gấp hoặc nếp nhăn da trên cơ thể.

Tình trạng này có thể xuất hiện đột ngột, nhưng nó không lây nhiễm và cũng không gây nguy hiểm cho sức khỏe của một người.

Sự thay đổi này thường xuất hiện ở những người bị béo phì hoặc mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, bệnh gai đen có thể cảnh báo các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như ung thư dạ dày hoặc ung thư gan.

Bệnh gai đen (Acanthosis nigricans) có thể khiến vùng da có nếp gấp như cổ trở nên sẫm màu hoặc chuyển sang màu đen

3. Phân đen



Đi ngoài ra phân đen sẫm màu có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng hoặc ung thư dạ dày. Tình trạng đi ngoài ra phân đen thường do khối u phát triển gây xuất huyết ở đường tiêu hóa, huyết sắc tố trong máu khi đi xuống đại trực tràng sẽ chuyển dần sang màu đỏ sẫm hoặc đen.

Ung thư là căn bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát, điều trị khỏi nếu được khám, phát hiện và điều trị kịp thời, nhất là ở giai đoạn sớm. Vì vậy ngay khi thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường trên cơ thể, bạn cần đến gặp bác sĩ để được thăm khám, tư vấn cụ thể, từ đó giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa căn bệnh ung thư.