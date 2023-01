Có tiền thưởng Tết, tiêu gì cho “ngầu”?

Hãy để chuyên gia ngân hàng số MyVIB 2.0 mách bạn một số khoản chi tiêu hợp lý mà chắc chắn càng tiêu bạn sẽ càng thấy có lãi.

Mua sắm Tết cho gia đình 20% thu nhập

Các khoản mà ai cũng phải chi mỗi khi Tết đến là sắm sửa đồ Tết cho gia đình, mua quà biếu cho bố mẹ, họ hàng, lì xì cho trẻ nhỏ. Mỗi người tùy theo thu nhập và điều kiện kinh tế mà lựa chọn mua sắm cho phù hợp. Có một bí quyết để vừa đảm bảo mua sắm, chi tiêu đầy đủ mà không lạm sang các khoản khác đó là lên danh sách mua sắm càng chi tiết càng tốt, lựa chọn các siêu thị có đợt giảm giá lớn cuối năm và mua sớm để tránh tình trạng khan hàng bị đẩy giá lên cao. Mua sắm, tặng quà cho người thân sẽ góp phần làm tình cảm gia đình càng ngày càng gắn kết. Đây chính là khoản chi tiêu có lãi nhất của bạn.

Tặng quà cho bản thân 10 – 20% thu nhập



Bạn đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực cả năm qua. Do đó, tự thưởng cho mình một món quà đã ấp ủ từ lâu sẽ là động lực tinh thần để bạn phấn đấu trong năm tiếp theo. Một chuyến du lịch ngắn ngày, một món đồ công nghệ vừa giúp ích cho công việc vừa phục vụ giải trí hay một món quà mà bạn thích từ lâu, đều sẽ đem lại niềm vui, niềm hứng khởi cho bạn. Tuy nhiên cũng cần kiểm soát khoản chi này trong giới hạn nhất định, tránh việc tiêu toàn bộ số tiền thưởng vào món quà cho bản thân sẽ khiến nhiều người

có tâm lý hối hận sau khi niềm vui được sở hữu qua đi. Ngân hàng số MyVIB 2.0 cho rằng 10 – 20% là số tiền hợp lý cho món quà này, đồng thời cũng tạo động lực cho bạn phấn đấu trong công việc để đạt được số tiền thưởng lớn hơn trong năm tới.

Để tiền vào quỹ dự phòng tương lai



Trong bối cảnh hiện nay, nhiều khi ta sẽ không thể chắc chắn về những điều sẽ đến. Vì vậy, lập một quỹ dự phòng cho tương lai là điều cần thiết để đảm bảo bạn có nguồn chi trả trong các trường hợp khẩn cấp hay mất việc làm. Dành khoảng 30% thu nhập cho quỹ dự phòng là hợp lý. Để tránh việc tiêu lạm vào quỹ dự phòng này, bạn có thể cân nhắc gửi tiết kiệm tại ngân hàng. MyVIB 2.0 có rất nhiều hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau như: tiền gửi trực tuyến, tiết kiệm tự động, tiết kiệm mục tiêu. Không phải có nhiều tiền mới bắt đầu gửi tiết kiệm, bạn có thể gửi ngay chỉ với vài triệu đồng. VIB cũng dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi khi gửi tiết kiệm và giao dịch tại ngân hàng. Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến với giá trị từ 5 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng đồng thời mở thành công thẻ tín dụng sẽ được tặng 500.000đ vào tài khoản thanh toán.

Mua bảo hiểm sức khỏe cho bản thân

Bên cạnh bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe cá nhân là loại hình dịch vụ đang được quan tâm. Nhiều người tìm kiếm cho bản thân và gia đình các gói bảo hiểm sức khỏe như một giải pháp đảm bảo tài chính, có thể tiếp cận y tế hiện đại kịp thời và an tâm điều trị nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật. Các chuyên gia cũng cho rằng tham gia bảo hiểm sức khỏe cá nhân ngay từ sớm là cách để không rơi vào cảnh khó khăn tài chính, phải vay mượn để chi trả những khoản phí điều trị khi rủi ro ập đến. Ngân hàng số MyVIB 2.0 cung cấp nhiều gói bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi cao cấp cùng chi phí bảo hiểm cạnh tranh. Tham gia các gói bảo hiểm sức khỏe này, khách hàng được bảo lãnh viện phí tại hơn 300 cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài nước. Quyền lợi bảo vệ lên đến 1,5 tỉ đồng/năm cho mỗi hợp đồng trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn; Hạn mức điều trị nội trú do tai nạn, ốm đau, bệnh tật lên đến 500 triệu đồng/năm/người.

Năm mới đã đến, cùng với việc tận hưởng những thành tựu đã đạt được trong năm qua, bạn hãy tham khảo và làm theo những gợi ý thú vị của MyVIB 2.0 trên đây. Khi mỗi đồng tiền thưởng được chi tiêu xứng đáng và tạo được hiệu quả lâu dài bạn sẽ tự tin hơn và càng có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn trong năm mới.