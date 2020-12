Có trong tay 10.000 USD, nhà đầu tư nên rót tiền như thế nào tại thị trường châu Á để sinh lời tốt nhất?

Thành công của Trung Quốc trong việc kiểm soát hiệu quả đại dịch đã giúp nền kinh tế nước này quay trở lại trạng thái bình thường nhanh hơn so với phần còn lại của thế giới. Các nhà máy đang rất bận rộng với việc sản xuất vật tư y tế để xuất khẩu và những công cụ người tiêu dùng cần để làm việc tại nhà như máy tính, đồ nội thất và vật dụng sửa chữa nhà cửa. Hồi tháng 11, chỉ số sản xuất của quốc gia này đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm.



Những lợi thế mà quốc gia này đang có được chính là lý do tại sao các chuyên gia Bloomberg phỏng vấn dưới đây đều khuyến nghị nhà đầu tư rót tiền vào đây ngay ở thời điểm này. Nếu cần đa dạng hóa, nhóm chuyên gia cũng đưa ra một lựa chọn thay thế, đó là hàng hóa và trái phiếu Ấn Độ.

Hou Wey Fook – CIO của DBS Group Holdings

Theo ông, Trung Quốc có lợi thế về nhân khẩu học. Số lượng dân số cao thường đi kèm với sức chi tiêu lớn. Với ngành dịch vụ chiếm 54% GDP, nhà đầu tư không nên bỏ qua tầm quan trọng của chi tiêu nội địa ở quốc gia này. Điều này được thể hiện rõ ràng qua mức tăng trưởng GDP tốt hơn dự kiến là 3,2% trong quý II. Theo đó, quốc gia này đã chứng kiến sự hồi phục hình chữ V. Các lĩnh vực chính sẽ được hưởng lợi là doanh nghiệp phục vụ khách hàng địa phương hoặc các ngành phục vụ xuất khẩu.

Hiện tại, nhóm chuyên gia vẫn có quan điểm tích cực với TTCK Trung Quốc, bởi các doanh nghiệp thu được phần lớn doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động trong nước. Ví dụ, 15 cổ phiếu hạng A lớn nhất và MSCI China Index đều ghi nhận 97% và 92% từ thị trường trong nước.

Đầu tư vào quỹ ETF nào: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF có các cổ phiếu với tỷ trọng lớn như hãng bán lẻ JD.com, công ty xe điện Nio.

Irene Goh – Trưởng bộ phận Giải pháp Đa tài sản khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Aberdeen Standard Investments

Trung Quốc là nước đầu tiên rơi vào và thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19. Do đó, tiềm năng tăng trưởng dài hạn của lĩnh vực tiêu dùng và công nghệ vẫn "nguyên vẹn". Hơn nữa, khi dự phòng rủi ro tín dụng có thể đã vượt qua mức đỉnh, lĩnh vực tài chính của quốc gia này có thể dẫn đầu đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo Goh, có một thị trường bị định giá khá thấp đó là Hồng Kông. Trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty công nghệ đại lục tìm đến Hồng Kông để niêm yết, bà nhận thấy những thay đổi tích cực ở thị trường thành phố này.

Ngoài ra, trái phiếu chính phủ Ấn Độ cũng là một loại tài sản hấp dẫn. Đường cong lợi suất của trái phiếu 2 năm và 5 năm hiện đang cực kỳ dốc so với các quốc gia châu Á khác. Chương trình nới lỏng định lượng của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cũng giúp kiểm soát lợi suất trái phiếu kỳ hạn từ 4 năm trở lên.

Điều này giúp lợi suất trái phiếu 5 năm của Ấn Độ ở mức cao, cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ chiến thuật "roll and carry" ("Carry" là tiền lãi nhận được từ việc mua trái phiếu. "Roll" là số vốn tăng nhận được khi trái phiếu trượt giá theo đường cong lãi suất tại thời điểm đáo hạn) và khả năng RBI sẽ hạ lãi suất.

Ngoài ra, TTCK Indonesia vẫn còn dư địa để "bắt kịp" so với những thị trường khác tại châu Á. Lợi nhuận và tình hình vĩ mô ở quốc gia này đã được cải thiện, và sẽ tiếp tục tiến triển tích cực hơn khi vắc-xin chuẩn bị được phân phối.

Về vấn đề phân bổ, Goh khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cao đối với chứng khoán Trung Quốc, sau đó phân bổ đồng đều tại Hồng Kông và Indonesia. Đối với trái phiếu, nhà đầu tư nên chia đều giữa trái phiếu chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ.

Đầu tư vào quỹ ETF nào: 8 ngân hàng thương mại lớn nhất Trung Quốc đều nằm trong Global X MSCI China Financials ETF. Các nhà cho vay này có thể chứng kiến lợi nhuận hồi phục nhẹ vào năm 2021, do gánh nặng về chi phí tín dụng sẽ giảm bớt.

Nếu nhà đầu tư đang đặt cược vào các công ty công nghệ Trung Quốc tại Hồng Kông, thì KraneShares CSI China Internet Fund là lựa chọn hợp lý, với 95% cổ phiếu đang theo dõi đều thuộc lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc.

Toh Tat Wai – Trưởng bộ phận đầu tư chứng khoán, quỹ, ETF và quản lý đầu tư tùy ý tại RBC Wealth Management Asia

Toh chia sẻ ông có quan điểm tích cực đối với cổ phiếu hạng A tại Trung Quốc, khi nền kinh tế nước này có sự hồi phục đáng kinh ngạc. Đồng thời, dòng chảy thanh khoản mạnh mẽ và nhu cầu dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường nước này đã làm tăng triển vọng đối với cổ phiếu hạng A của Trung Quốc.

Hơn nữa, cơ hội đầu tư tại đây sẽ tăng lên khi giới chức nỗ lực không ngừng nhằm thiết lập một hệ thống thị trường cởi mở và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của TTCK, quỹ và các tổ chức trong tương lai.

Srikanth Subramanian – Trưởng bộ phận tư vấn, đầu tư và quản lý tài sản cá nhân tại Kotak Investment Advisors Limited

Subramanian cho rằng, nhà đầu tư nên cân nhắc đưa ra chiến lược phòng hộ cho danh mục đầu tư để tránh rủi ro lạm phát. Với những gói kích thích tài chính và tiền tệ lớn kỷ lục, cùng tình trạng thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên trong 1 thập kỷ qua, có thể mức giá hàng hóa đang tăng lên. Ví dụ, giá đồng đã giảm 1 nửa vào tháng 3 so với mức đỉnh năm 2011 và kể từ đó tăng mạnh trở lại, khi cách mức giá 10 năm trước khoảng 30%.

Đối với nhà đầu tư có chiến lược táo bạo hơn, Subramanian đề xuất tỷ lệ phân bổ khoảng 65% đến 70% cho chứng khoán trong nước, 10-15% cho chứng khoán quốc tế, 15% cho trái phiếu cùng những lựa chọn thay thế khác và 5% cho vàng.

David Smith – CIO tại Smith & Tan Asset Management Pte. Singapore

Hiện tại, cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang có mức giá cực kỳ thấp và cổ phiếu của các công ty tăng/giảm theo xu hướng của nền kinh tế cũng đang ở mức rất hời. Smith khuyên nhà đầu hãy cân nhắc cổ phiếu của các công ty thuộc lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ của nền kinh tế - như khai thác kim loại và sản xuất xi măng, và các doanh nghiệp nhỏ hơn không thuộc lĩnh vực sản xuất kim loại.

Những cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi xu hướng kinh tế sẽ tăng vì 2 lý do chính: Thứ nhất, nhóm này rẻ so với thời điểm trước đây và so với nhiều lĩnh vực khác. Thứ hai, các chính phủ trong khu vực có khả năng ấn định khoản chi tiêu cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhằm vực dậy khỏi cú sốc Covid-19.

Tham khảo Bloomberg