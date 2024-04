Cơ trưởng Vietnam Airlines: Tự hào khi lái máy bay hiện đại bậc nhất

Tự tin làm chủ dòng tàu bay hiện đại

Vốn có niềm đam mê với bầu trời ngay từ thuở nhỏ và ước mơ sẽ có ngày điều khiển những con "chim sắt", trước khi gia nhập vào "mái nhà" Vietnam Airlines được 31 năm, Cơ trưởng Đặng Ngọc Cơ (sinh năm 1964), Đội trưởng Đội bay Boeing 787 đã có thời gian làm việc tại Không quân nên việc điều khiển tàu bay không còn xa lạ.

Là một trong những phi công khóa VN1 do Vietnam Airlines tuyển dụng đào tạo chính quy ngay khi thành lập Tổng công ty vào năm 1993, đến nay với khoảng hơn 23.000 giờ bay, anh Cơ đã cầm lái nhiều loại tàu bay mà hãng khai thác như ATR-72, Boeing 767, Boeing 777 và dòng máy bay thân rộng hiện đại bậc nhất hiện nay là Boeing 787-9 Dreamliner, Boeing 787-10 Dreamliner.

"Mỗi lần học chuyển loại máy bay, khó khăn đối với phi công là làm sao quản lý tốt sự thay đổi, đặc biệt là quản lý sự rủi ro do hệ thống chương trình huấn luyện, khai thác có sự khác biệt bởi máy bay ngày càng hiện đại, sử dụng công nghệ thông minh hỗ trợ nhiều cho người điều khiển." Cơ trưởng Cơ chia sẻ.

Cơ trưởng Đặng Ngọc Cơ Trong buồng lái Boeing B787-9 đầu tiên 2015

Vinh dự được giao nhiệm vụ là người cầm lái chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên mà Vietnam Airlines nhận từ Mỹ để đưa về Việt Nam khai thác vào đầu tháng 8/2015, anh Cơ vẫn nhớ như in trong đầu thời khắc lịch sử đó với những cung bậc cảm xúc lo lắng và niềm tự hào đan xen nhau.

"Dù học trong buồng tập mô phỏng SIM đã thực hành nhiều lần về các tình huống khi máy bay có thể gặp sự cố về hỏng hóc, kỹ thuật, nhưng tự tay điều khiển máy bay trên trời sẽ khác rất nhiều. Phía Boeing cũng rất cẩn trọng nên bố trí giáo viên nhiều kinh nghiệm để bảo đảm cho hành trình bay thử diễn ra suôn sẻ, an toàn." - vị Cơ trưởng lão luyện của Vietnam Airlines cười nói đầy tự hào sau khi hoàn thành chuyến bay thử nghiệm và đưa máy bay về nước an toàn.

Cơ trưởng Đặng Ngọc Cơ cùng phi công Boeing và đồng nghiệp chuẩn bị bay về Việt Nam từ Mỹ (máy bay đầu tiên 2015)

Vào năm 2019, anh Cơ tiếp tục được tín nhiệm cầm lái Boeing 787-10 Dreamliner đầu tiên đưa về nước ta khai thác. Đội bay Boeing 787 đã tổ chức học cho anh em phi công theo tài liệu của Boeing. Đặc biệt hãng đã rất nhanh, mạnh dạn đi đầu đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực kịp thời đáp ứng vận hành, khai thác máy bay hiện đại hàng đầu thế giới.

Chinh phục những đường bay mới

Đến nay, Vietnam Airlines là một trong số ít hãng bay khai thác đồng thời 2 dòng máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787 Dreamliner của nhà sản xuất Boeing (gồm 787-9 và 787-10). Hãng đã chứng minh đủ năng lực khai thác thị trường khắt khe bậc nhất nhất là Mỹ và bay đến nhiều địa đến trên thế giới với những chuyến bay an toàn, hiệu quả.

Ngoài làm chủ công nghệ điều khiển máy bay, phi công cũng cần nắm chắc về điều kiện khí tượng, thời tiết, vùng địa hình…liên tục trau dồi kỹ năng, học tập làm theo tài liệu quy trình, quy định khai thác bay an toàn, đáp ứng yêu cầu của hãng bay.

Nhớ lại kỷ niệm bay trong nghề, anh Cơ kể đó là chuyến bay đưa hàng trăm công dân Việt Nam an toàn từ Mỹ trở về nước hồi đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Phi hành đoàn phải mặc áo bảo hộ, bịt kín mặt, đeo găng tay… trong suốt hành trình. Nhờ chuyến bay đó, phía Mỹ khẳng định Vietnam Airlines đủ năng lực khai thác bay thẳng thường lệ đến "Xứ sở cờ hoa". Tới năm 2021, anh Cơ cũng là người điều khiển chuyến bay thẳng thương mại đầu tiên chở khách từ Việt Nam sang Mỹ.

Chuyến đưa người Việt tại Mỹ về nước năm 2019

Hay chuyến giải cứu đưa hàng nghìn người lao động từ chiến sự Libya về nước an toàn là một kỳ tích và kỷ niệm không thể nào quên trong nghề phi công của Cơ trưởng Cơ. Khi đó, tổ lái gồm 4 người cầm lái Boeing 777 với thời gian hành trình đi và về là gần 30 tiếng nên phải chia ca ra ngủ để đảm bảo an toàn. Thời điểm đó do chưa có đường bay thẳng đến Libya, Vietnam Airlines phải bay qua không phận của nhiều quốc gia mà hãng chưa bao giờ bay đến để tiếp cận. Cùng với đó, thủ tục xin phép cất hạ cánh, điều kiện kỹ thuật, năng lực sân bay, thời tiết sa mạc… tương đối phức tạp với nhiều tình huống khó lường.

"Kinh nghiệm và bản lĩnh của một phi công từng trải là một thuận lợi để tôi và các đồng nghiệp thực hiện thành công các chuyến bay giải cứu này. Đây là chiến công chung từ rất nhiều khối óc và con tim của những ‘Chiến binh Sen vàng’, từ đội ngũ những người đứng trên tuyến đầu đến lực lượng bền bỉ, thầm lặng hỗ trợ ở tuyến sau." anh Cơ chia sẻ.

Chuyến bay đưa đồng bào về nước trong đại dịch

Là gạch nối phi công không quân và Đoàn bay 919 (Vietnam Airlines) qua 65 năm xây dựng và phát triển (1/5/1959-1/5/2024), anh Cơ đã chứng kiến Vietnam Airlines đạt nhiều chứng chỉ công nhận an toàn khai thác có thương hiệu toàn cầu, để những cánh bay với biểu tượng "Bông sen vàng" được đặt dấu chân tới nhiều điểm đến mới trên thế giới, góp phần nâng tầm, củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế./.