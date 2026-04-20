COCOLUX X L’ORÉAL củng cố quan hệ chiến lược, mở rộng hợp tác tại Việt Nam

L’Oréal đánh giá cao mô hình bán lẻ tích hợp trải nghiệm và năng lực vận hành của Cocolux

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Junaid Murtaza – Tổng Giám đốc khu vực SAPMENA (Nam Á – Thái Bình Dương – Trung Đông – Bắc Phi) – Growth Markets, ông Wagih Ahmed – Tổng Giám đốc L'Oréal Việt Nam của L’Oréal đã trực tiếp tham quan, trải nghiệm và trao đổi cùng Ban lãnh đạo Cocolux tại cửa hàng Flagship 134 Cầu Giấy, một trong những không gian bán lẻ mỹ phẩm tiêu biểu cho mô hình "retail kết hợp trải nghiệm" mà Cocolux đang theo đuổi.

Ông Junaid Murtaza đánh giá cao mô hình bán lẻ tích hợp trải nghiệm và năng lực vận hành của Cocolux

Ông Junaid Murtaza – Tổng Giám đốc khu vực SAPMENA (bên phải) chia sẻ với anh Đạt Phạm - Co Founder Cocolux

Đoàn lãnh đạo cấp cao của các thương hiệu L’Oréal Paris, Maybelline New York, Garnier, 3CE, Vichy, La Roche-Posay và CeraVe tại Việt Nam đánh giá cao cách Cocolux tổ chức trưng bày, tối ưu không gian và đặc biệt là khả năng truyền tải câu chuyện thương hiệu ngay tại điểm bán.

Không chỉ dừng lại ở trưng bày, mô hình trải nghiệm mà Cocolux triển khai cũng nhận được sự quan tâm lớn. Các hoạt động như photobooth chụp ảnh chuẩn Hàn Quốc, quầy tea-bar với trà sữa bắt trend, khu vực gắp gấu, dập sticker hay dịch vụ soi da và makeup miễn phí đã góp phần biến cửa hàng thành một "điểm đến trải nghiệm thú vị dành cho gen Z", thay vì chỉ là nơi mua sắm đơn thuần. Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới – nơi khách hàng tìm kiếm cảm xúc, sự tương tác và cá nhân hóa trong hành trình mua sắm.

Cocolux – đối tác phân phối chính thức các sản phẩm thuộc hệ sinh thái L’Oréal tại Việt Nam

Một trong những nền tảng quan trọng tạo nên niềm tin của khách hàng đối với Cocolux chính là việc phân phối các sản phẩm chính hãng từ hệ sinh thái L’Oréal. Danh mục sản phẩm được xây dựng toàn diện, bao phủ từ ngành trang điểm với các thương hiệu như 3CE, Maybelline New York, L’Oréal Paris đến ngành hàng chăm sóc da với Vichy, CeraVe, La Roche-Posay hay Garnier. Toàn bộ sản phẩm đều được nhập khẩu và phân phối chính thức, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng đa dạng nhu cầu làm đẹp của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Cocolux còn liên tục triển khai các chương trình ưu đãi, quà tặng độc quyền và đặc quyền dành riêng cho khách hàng trong hệ thống. Sự kết hợp giữa sản phẩm chính hãng và chính sách chăm sóc khách hàng linh hoạt giúp Cocolux không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn gia tăng giá trị trải nghiệm, củng cố niềm tin lâu dài với người tiêu dùng.

Cocolux x L’Oréal mở rộng điểm chạm khách hàng qua các sự kiện thương hiệu

Mối quan hệ hợp tác giữa Cocolux và L’Oréal không chỉ thể hiện ở hoạt động phân phối mà còn được củng cố thông qua hàng loạt chiến dịch và sự kiện gắn kết với khách hàng.

Tiêu biểu có thể kể đến Pop-up Store Maison L’Oréal Paris tại AEON Mall Long Biên với sự tham gia của nghệ sĩ Quang Hùng MasterD; sự kiện ra mắt SuperStay Teddy Tint của Maybelline New York tại Đại học Kinh tế Quốc dân cùng ca sĩ Ngô Lan Hương; hay chương trình Meet & Greet cùng nghệ sĩ CongB trong khuôn khổ hợp tác với 3CE. Các hoạt động này đều hướng tới việc gia tăng tương tác trực tiếp và tạo kết nối cảm xúc với khách hàng.

Pop-up Store Maison L’Oréal Paris do L’Oréal Paris phối hợp cùng Cocolux và Quang Hùng MasterD năm 2025

Hay sự kiện Meet & Greet CongB cùng 3CE x Cocolux tại Flagship 134 Cầu Giấy

Tiếp nối chuỗi hoạt động này, ngày 19/4/2026 tới đây, Cocolux sẽ phối hợp cùng thương hiệu La Roche-Posay tổ chức sự kiện ra mắt dòng sản phẩm chống nắng La Roche-Posay Anthelios UV AIR Serum Sunscreen, với sự tham gia của ca sĩ Bùi Trường Linh. Những sự kiện liên tiếp diễn ra không chỉ tạo điểm chạm với khách hàng mà còn cho thấy sự đồng hành bền chặt giữa hai bên trong suốt nhiều năm qua.

Sau 12 năm, Cocolux định hình vị thế chuỗi bán lẻ mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, Cocolux đang từng bước khẳng định vị thế trong ngành bán lẻ mỹ phẩm chính hãng tại Việt Nam bằng những chiến lược mang tính dài hạn và khác biệt.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Cocolux khai trương cửa hàng tại AEON Mall Long Biên – bước đi mở đầu cho chiến lược mở rộng tại các trung tâm thương mại lớn. Dự kiến trong năm 2026, thương hiệu sẽ tiếp tục "phủ sóng" hệ thống AEON Mall tại khu vực miền Bắc, song song với việc duy trì hiện diện tại các tuyến phố trung tâm đông đúc.

Hiện tại, Cocolux sở hữu danh mục hơn 300 thương hiệu, phục vụ hơn 3 triệu khách hàng với gần 20 điểm bán trên toàn quốc. Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng, Cocolux lựa chọn chiến lược phát triển có chọn lọc, tập trung vào việc xây dựng mô hình bán lẻ khác biệt – nơi trải nghiệm được đặt ngang hàng với sản phẩm.

Việc tiên phong đưa yếu tố trải nghiệm vào mua sắm không chỉ giúp Cocolux tạo dấu ấn riêng mà còn góp phần tái định nghĩa cách người tiêu dùng tiếp cận mỹ phẩm trong bối cảnh mới. Với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, mỗi cửa hàng không chỉ là điểm bán mà còn là không gian kết nối, khám phá và truyền cảm hứng.

Sự kiện đón tiếp lãnh đạo cấp cao từ L’Oréal không chỉ là dấu mốc trong quan hệ hợp tác giữa hai bên mà còn phản ánh rõ nét định hướng phát triển của Cocolux: trở thành cầu nối giữa các thương hiệu toàn cầu và người tiêu dùng Việt Nam, thông qua một mô hình bán lẻ hiện đại, sáng tạo và giàu trải nghiệm.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Chuỗi Mỹ Phẩm Chính Hãng Cocolux) hiện đang phân phối chính hãng các sản phẩm thuộc hệ hệ sinh thái L’Oréal tại Việt Nam như L'Oréal Paris, Maybelline New York, Garnier, 3CE, Vichy, La Roche-Posay và CeraVe

