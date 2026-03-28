Cocoon bắt tay cùng Orien Trade thực hiện khát vọng đưa mỹ phẩm Việt chinh phục thị trường châu Âu

Khát vọng của người con đến từ đất Việt

Sự kiện ký kết hợp tác giữa Cocoon và Orien Trade diễn ra ngày 28/3 tại TP.HCM, với sự tham dự của ông Đỗ Văn Mười – Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Estonia tại TP.HCM, cùng đại diện hai doanh nghiệp.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Orien Trade hiện có trụ sở tại Estonia và đang vận hành hệ thống phân phối tại 30 quốc gia châu Âu. Doanh nghiệp này tập trung đưa các thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe từ châu Á tiếp cận thị trường EU, đặc biệt là các thị trường trọng điểm như Pháp.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Ngọc Trâm – Giám đốc Vận hành Orien Trade – cho biết: "Với cá nhân tôi, sự hợp tác này còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Là một người Việt Nam làm kinh doanh tại châu Âu, việc có cơ hội góp phần vào hành trình một thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam vươn ra thị trường châu Âu là một niềm vui và niềm tự hào lớn."

Bà Nguyễn Ngọc Trâm phát biểu tại sự kiện ký kết ra mắt Cocoon tại Pháp và các quốc gia Liên minh châu Âu

Ở góc độ đánh giá, ông Đỗ Văn Mười nhận định: "Trong nhiều năm qua, Orien Trade đã tích lũy kinh nghiệm đáng kể trong việc đưa các thương hiệu mỹ phẩm từ châu Á thâm nhập thị trường châu Âu, bao gồm cả những thị trường khó tính như Pháp. Điều này cho thấy năng lực của doanh nghiệp trong việc phát triển thương hiệu và xây dựng hệ thống phân phối tại khu vực này. Tôi tin rằng sự hợp tác với Cocoon sẽ mở ra những cơ hội mới."

Ông Đỗ Văn Mười – Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Estonia tại TP.HCM – phát biểu tại sự kiện ký kết ra mắt Cocoon tại Pháp và các quốc gia Liên minh Châu Âu

Điều kiện để "đi châu Âu"

Theo dữ liệu từ Cosmetics Europe và các tổ chức nghiên cứu thị trường, châu Âu hiện là một trong những khu vực tiêu thụ mỹ phẩm lớn nhất thế giới, với quy mô ước tính hơn 100 tỷ USD mỗi năm. Riêng Pháp không chỉ là thị trường tiêu dùng lớn mà còn được xem là trung tâm định hình xu hướng của ngành làm đẹp toàn cầu.

Đáng chú ý, xu hướng "clean beauty" và mỹ phẩm thuần chay đang tăng trưởng ổn định tại khu vực này, với mức tăng trưởng trung bình khoảng 5–8% mỗi năm. Người tiêu dùng châu Âu ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, tính minh bạch trong công bố thành phần cũng như các yếu tố đạo đức như không thử nghiệm trên động vật.

Trong bối cảnh đó, các thương hiệu đến từ châu Á, đặc biệt là những doanh nghiệp theo đuổi định hướng tự nhiên và thuần chay như Cocoon đang dần có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, dù vẫn phải cạnh tranh trong môi trường có rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn pháp lý rất cao.

Đại diện Cocoon cho biết, để sản phẩm được lưu hành tại Pháp và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), doanh nghiệp phải đáp ứng hàng loạt quy định nghiêm ngặt. Cụ thể, sản phẩm cần tuân thủ Thực hành sản xuất tốt (GMP) tại nhà máy; đăng ký trên hệ thống Cổng thông báo mỹ phẩm châu Âu (CPNP); đáp ứng các tiêu chuẩn của Hiệp hội Hương liệu Quốc tế (IFRA); đồng thời đảm bảo việc công bố thành phần theo danh pháp quốc tế (INCI) và quy định ghi nhãn của EU. Theo doanh nghiệp, quá trình hoàn thiện hồ sơ và đáp ứng các yêu cầu này đã diễn ra trong hơn 2 năm.

Sản phẩm của Cocoon đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của thị trường châu Âu.

"Đúng người, đúng thời điểm"

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác, ông Phạm Minh Dũng – Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Cocoon – cho biết: "Đối với chúng tôi, đây là sự hợp tác đúng người, đúng thời điểm. Cả Cocoon và Orien Trade đều có chung khát vọng đưa giá trị Việt đến với người tiêu dùng thế giới. Và với Cocoon, điều này không đến từ những lời hứa, mà là một quá trình chuẩn bị dài hạn về sản phẩm, tiêu chuẩn và thị trường. Khi gặp gỡ Orien Trade, các yếu tố gần như đã hội tụ."

Trước đó, Cocoon đã từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế. Tháng 8/2023, thương hiệu ra mắt tại Malaysia thông qua hệ thống Guardian với hơn 500 cửa hàng. Sau đó, sản phẩm tiếp tục có mặt tại một số thị trường châu Á như Nhật Bản, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tại khu vực Trung Đông. Những bước đi này được xem là nền tảng để thương hiệu tiến vào các thị trường có yêu cầu cao hơn như châu Âu.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên dự kiến mở gian hàng trải nghiệm đầu tiên của Cocoon tại Paris vào ngày 2/4/2026, nhằm trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng tại thị trường này.

Sản phẩm của Cocoon hiện diện tại Pháp

Hiện tại, Cocoon cho biết sản phẩm đã có mặt tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 15 thị trường tại châu Á và 27 quốc gia thuộc EU, cùng Na Uy, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.

Việc một thương hiệu mỹ phẩm nội địa từng bước tiếp cận và mở rộng tại các thị trường khó tính như châu Âu cho thấy xu hướng mới của ngành làm đẹp Việt Nam, không chỉ phát triển trong nước mà đang từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu quốc tế.