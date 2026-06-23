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Codex của OpenAI khiến SSD của bạn hỏng nhanh hơn

| | Kinh tế số

Phần mềm lập trình AI của OpenAI đang âm thầm ghi một lượng dữ liệu khổng lồ vào ổ cứng, ngay cả khi người dùng không làm gì.

Codex - công cụ lập trình AI của OpenAI - vừa bị phát hiện có lỗi nghiêm trọng: phần mềm này liên tục ghi dữ liệu vào ổ SSD với tốc độ cực cao, ước tính khoảng 640 TB mỗi năm. Đây là con số gần bằng toàn bộ giới hạn ghi trong suốt vòng đời của một chiếc SSD 1 TB thông thường.

Giao diện Codex CLI - Ảnh: Internet

Lỗi được phát hiện ngày 14/6/2026, khi một developer có tên 1996fanrui nhận thấy ổ cứng máy tính hoạt động bất thường dù không làm gì nặng. Sau khi điều tra, họ phát hiện thủ phạm là Codex - phần mềm đang liên tục ghi log chẩn đoán nội bộ vào ổ đĩa 24/7, kể cả lúc không sử dụng. Chỉ trong 21 ngày, SSD trên máy của họ đã nhận khoảng 37 TB dữ liệu ghi từ Codex.

SSD có tuổi thọ giới hạn - và Codex đang tiêu thụ nó rất nhanh

Không giống RAM hay CPU, SSD không thể ghi dữ liệu mãi mãi. Mỗi ô nhớ trên SSD chỉ chịu được một số lần ghi nhất định trước khi hỏng. Nhà sản xuất thường công bố con số TBW - tổng lượng dữ liệu có thể ghi trong suốt vòng đời thiết bị. Một SSD 1 TB phổ thông thường có mức TBW khoảng 600 TB.

Với tốc độ 640 TB mỗi năm, Codex có thể tiêu hết toàn bộ "quota" đó chỉ trong vòng 12 tháng.

Điều đáng lo ngại hơn là lỗi này gần như vô hình với người dùng thông thường. Dung lượng file log nhìn bề ngoài không thay đổi vì Codex vừa ghi vừa xóa liên tục, khiến kích thước file trông luôn ổn định. Thiệt hại chỉ xảy ra ở cấp độ vật lý bên trong ổ cứng - không có cảnh báo nào hiện ra trên màn hình.

Codex khiến SSD của người dùng hao mòn nhanh hơn - Ảnh: X

Tình trạng xử lý và cách khắc phục tạm thời

Tính đến ngày 22/6/2026, OpenAI chưa có bản vá chính thức. Một bản sửa lỗi một phần đã được tích hợp vào mã nguồn nhưng chưa được phát hành rộng rãi, và chưa giải quyết toàn bộ vấn đề.

Trong khi chờ, người dùng Linux và macOS có thể áp dụng cách khắc phục tạm thời do cộng đồng chia sẻ. Tắt Codex, sau đó chạy lệnh sau trong terminal:

sqlite3 ~/.codex/logs_2.sqlite "CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS block_log_inserts BEFORE INSERT ON logs BEGIN SELECT RAISE(IGNORE); END;"

Lệnh này ngăn Codex ghi thêm log mới, trong khi phần mềm vẫn hoạt động bình thường. Dữ liệu hội thoại không bị ảnh hưởng. Người dùng Windows hiện chưa có cách xử lý tương đương và cần chờ bản cập nhật từ OpenAI.

Theo Thế Duyệt

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
OpenAI

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