"Cơn bĩ cực" đã qua đi, chỉ sau 6 tháng, một doanh nghiệp báo lãi vượt 1.800% kế hoạch

TNS lãi vượt 1.800% kế hoạch chỉ trong 6 tháng

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (mã TNS) được thành lập vào năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu thép tấm lá nội địa và xuất khẩu trong khu vực. Các cổ đông sáng lập của TNS đều thuộc ngành thép: Tổng Công Ty Thép Việt Nam-CTCP, Công ty Cổ Phần Kim Khí TP. HCM, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, Công ty Tôn Phương Nam, Công ty TNHH Thương Mại Thép Mười Đây, trong đó nguồn vốn của Nhà nước hiện nay chiếm 31,25 % tổng số vốn điều lệ công ty.

Năm 2010 nhà máy chính thức đi vào hoạt động với công suất 200.000 tấn/năm, toàn bộ sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn quốc tế JIS G3141:06 của Nhật Bản.

Mới đây, công ty đã có Báo cáo tài chính quý 2/2024 với những kết quả tích cực. Theo đó, Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng mạnh 656% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 920 tỷ đồng. Trong số đó, doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm đạt 882,7 tỷ đồng, doanh thu bán phế liệu là 18,7 tỷ đồng, phần còn lại đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ gia công. Trong quý, công ty không ghi nhananj doanh thu dịch vụ cho thuê kho.

Cùng đà tăng của doanh thu, chi phí giá vốn cũng cao gấp 7,5 lần, xấp xỉ 900 tỷ. Lợi nhuận gộp đạt 21 tỷ, tương ứng biên lãi gộp ở mức 2%.

Khấu trừ đi các khoản chi phí, TNS lãi sau thuế hơn 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty thua lỗ 1 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi theo quý cao nhất doanh nghiệp thép này ghi nhận trong vòng gần 7 năm, kể từ quý 3/2017.

Lý giải về việc chuyển lỗ thành lãi, phía công ty cho biết thêm, thị trường thép cán nguội đầu năm 2024 vẫn còn những diễn biến khó lường từ cạnh tranh địa chính trị, khả năng phục hồi chậm tuy nhiên với nỗ lực tìm kiếm khách hàng cũng như nguồn hàng có giá cả hợp lý nhờ đó sản lượng sản xuất tăng 162% và tiêu thụ tăng 171% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của TNS đạt hơn 1.700 tỷ đồng, gấp 7 lần con số của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chi phí giá vốn chiếm tỷ trọng cao khiến lãi gộp đạt 36 tỷ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt gần 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 lỗ gần 3 tỷ.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, TNS đặt mục tiêu tổng sản lượng sản xuất - tiêu thụ là 140.000 tấn/năm, lợi nhuận ước đạt 1 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng, kế hoạch lợi nhuận của công ty đã hoàn thành xuất sắc, thậm chí vượt hẳn 1.800%.

Tại ngày 30/6/2024, tiền và các khoản tương đương với tiền của công ty tăng cực mạnh, từ mức 8,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái lên mức 16,5 tỷ đồng. Tỏng đó, phần lớn là tiền gửi không kỳ hạn, chiếm 99,9%.

Ngành thép đã "qua cơn bĩ cực"

Ngành thép những năm vừa qua được coi là giai đoạn "bĩ cực" khi nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này sụt giảm mạnh. Phải đến những tháng cuối năm 2023, ngành này mới có dấu hiệu phục hồi mạnh trở lại.

Theo Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), năm 2023 là năm khó khăn đối với ngành thép Việt Nam. VNSTEEL nhận định, năm 2024, nhu cầu thép của Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng tương đương hoặc cao hơn mức tăng trưởng kinh tế (kế hoạch 6 - 6,5%). Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2024 khi các nút thắt của ngành bất động sản tại Việt Nam từng bước được tháo gỡ thì sự phục hồi của ngành thép sẽ thể hiện rõ nét hơn.

Hiệp hội Thép thế giới (WSA) cho biết, năm 2024, dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ đạt 1,8 tỷ tấn, tăng 1,9% so năm 2023, nhưng nguồn cung thép toàn cầu dự kiến giảm nhẹ 1% do tác động từ việc Trung Quốc thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng 2% trong năm tới. Giá thép thế giới trong năm 2024 dự kiến tăng nhẹ 3,5% so với năm 2023 trong bối cảnh nhu cầu hồi phục và nguồn cung thắt chặt. Đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp thép tại Việt Nam.

Thép được nung trong lò. Ảnh: Internet.

Trong báo cáo triển vọng ngành thép năm 2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research) cũng cho rằng lợi nhuận của các công ty thép được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2024 nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện và giá thép phục hồi.

Theo đó, SSI Research dự báo tổng sản lượng tiêu thụ thép trong năm 2024 sẽ phục hồi hơn 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt mức tăng trưởng gần 7%. SSI Research cũng đưa ra nhận định, lợi nhuận các công ty thép có thể đã chạm đáy trong năm 2023 và sẽ phục hồi trong 2 - 3 năm tới.

"Lợi nhuận các doanh nghiệp ngành thép dự kiến tăng trưởng 40% so với cùng kỳ trong năm 2024 nhờ những yếu tố sau: Doanh thu dự kiến hồi phục 25% so với cùng kỳ nhờ sản lượng và giá bán tăng trưởng 9% và 8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp phục hồi lên mức 13% (so với khoảng 8% của năm 2023). Chi phí tài chính giảm 30% so với cùng kỳ trong bối cảnh áp lực tỷ giá và chi phí lãi vay hạ nhiệt", Công ty chứng khoán MB nhìn nhận.