Con cháu hào môn của cố doanh nhân Tư Hường hiếm hoi lộ diện đông đủ: Cháu dâu Hoa hậu vẫn nổi bật từ thần thái

Doanh nhân John Tuấn Nguyễn là cháu nội của cố doanh nhân Trần Thị Hường (Tư Hường) - một trong những người giàu có và quyền lực nhất Việt Nam. Bà được biết đến là người sáng lập Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á.

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống kinh doanh, anh từng đi du học Canada và trở về lập nghiệp tại Việt Nam. Là một doanh nhân trẻ tuổi nhưng John Tuấn Nguyễn khá nổi tiếng trên thương trường, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, khách sạn.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã đăng tải hình ảnh gia đình mình với lời chúc Tết dành cho mọi người.

Hình ảnh đại gia đình của doanh nhân John Tuấn Nguyễn trong ngày đầu năm mới. Ảnh: FBNV

Cụ thể, anh chia sẻ: "Happy Lunar New Year to everyone around the world!!! Wishing you, your family, and companies all the best! Nothing but love, prosperity, healthiness, and peace in this Cat/Rabbit 2023 and onwards.”

(Tạm dịch: Chúc mừng Tết Nguyên Đán đến tất cả mọi người trên toàn thế giới! Chúc bạn, gia đình và mọi người mọi điều tốt lành! Chúc cho mọi người đều có được tình yêu, thịnh vượng, sức khỏe và bình an trong năm Mão 2023 và cả những năm về sau.”)

Hình ảnh đại gia đình của doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong đại sảnh một căn biệt thự sang trọng, với cây mai vàng khoe sắc thắm đằng sau, đại gia đình 8 người đều thể hiện phong thái riêng trong bầu không khí tươi vui, rạng rỡ.

Trong đó, Hoa hậu Lan Khuê và cậu con trai cưng đều nhận được nhiều sự chú ý.

Trước đây, Lan Khuê được biết tới là một siêu mẫu - Hoa khôi Áo dài - Top 11 Miss World, không chỉ có nhan sắc mà gia thế và học vấn cũng rất đáng nể. Còn hiện tại, Lan Khuê được nhắc đến nhiều hơn với danh xưng vợ của doanh nhân John Tuấn Nguyễn, cháu dâu của một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam.

Lan Khuê kết hôn với John Tuấn Nguyễn vào tháng 10/2018. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện đình đám, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi độ xa hoa, hoành tráng và dàn khách mời "khủng" từ những ngôi sao giải trí cho tới các doanh nhân máu mặt.

Lan Khuê chính thức chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2019. Dịp Tết năm ngoái là lần đầu tiên bé Connor, vị thiếu gia sinh ra trong hào môn, được bố mẹ cho lộ diện trên mạng xã hội. Thiếu gia Connor có vẻ ngoài dễ thương và đáng yêu, được nhiều người cho là thừa hưởng cả nét đẹp của bố doanh nhân và mẹ Hoa hậu.

Con trai của Lan Khuê có cuộc sống sung túc, sinh ra từ vạch đích vì xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng giàu có ở Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Lan Khuê được chú ý khi thường xuyên đăng ảnh check-in trong căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa cùng với các thành viên trong gia đình chồng. Căn biệt thự mang kiến trúc châu Âu, tông màu trắng chủ đạo ngoại thất và tông vàng kim ở nội thất.

Dù không tiết lộ diện tích hay giá trị của căn nhà nhưng qua những bức ảnh Lan Khuê chụp bên trong sảnh chính dát vàng, khuôn viên sân vườn rộng rãi, sân thượng view siêu thoáng, nhiều người còn nhận xét nơi ở của vợ chồng nàng Hậu chính là lâu đài chứ không chỉ là biệt thự.

Lan Khuê có cuộc sống hạnh phúc sau nhiều năm gả vào nhà hào môn.

Năm 2016, Lan Khuê rẽ hướng sang phát triển kinh doanh. Cô giữ chức vụ CEO của Elite Model Management khu vực phía nam, làm chủ chuỗi spa và quán cafe cho mẹ - bé. Từ năm 2021 đến nay, Lan Khuê khá tất bật với việc khai trương cửa hàng mới. Dịch vụ của công ty nàng Hậu thường xuyên được nhiều sao Việt sử dụng và dành lời khen.

Cô từng cho hay: "Chồng hay rủ tôi làm các dự án kinh doanh cùng anh. Nhưng từ hồi chưa cưới đến bây giờ, tôi luôn muốn phát triển sự nghiệp riêng. Vợ chồng mâu thuẫn trong cuộc sống còn giải quyết được, chứ lục đục trong công việc sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hạnh phúc gia đình. Dù tôi không dựa dẫm chồng, chúng tôi luôn hỗ trợ, trò chuyện với nhau về mọi việc, từ nhà cửa đến công ty".

Lan Khuê chia sẻ niềm tự tin, kiêu hãnh khi độc lập trong kinh tế giúp cô có thể đồng hành cùng chồng dài lâu.

"Khi mỗi người vững sự nghiệp riêng, tôi tin chúng tôi khách quan hơn trong việc nhìn nhận vấn đề, đưa ra lời khuyên và nhận xét dành cho nhau. Hơn nữa khi tôi độc lập trong kinh tế, dù thành công hay thất bại, tôi thấy kiêu hãnh khi đồng hành cùng chồng. Tôi xem đây là cách duy trì hạnh phúc gia đình”, cô chia sẻ đầy sâu sắc.

(Tổng hợp)