Con Cưng cùng chính phủ Úc và chính phủ NewZealand đưa dinh dưỡng tự nhiên đến trẻ em Việt

Ngày 28/5/2024, CTCP Con Cưng tổ chức sự kiện "Dinh dưỡng tự nhiên Úc - New Zealand" với sự tham dự của đại diện Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia tại Việt Nam (Austrade), Cơ quan Thương mại và Phát triển doanh nghiệp Chính phủ New Zealand (NZTE), Hội đồng dinh dưỡng trẻ em Úc và New Zealand (INC) cùng các doanh nghiệp trực thuộc Hội đồng và ban lãnh đạo Con Cưng.

Đại diện Chính phủ Úc - Chính phủ New Zealand cùng phái đoàn khu vực đến tham quan trải nghiệm Con Cưng Super Center

Sự kiện hợp tác nhằm mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Úc - New Zealand, đồng thời quảng bá các sản phẩm dinh dưỡng tự nhiên của 2 quốc gia hàng đầu Châu Úc với người tiêu dùng. Được biết, đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ dinh dưỡng Úc - New Zealand" diễn ra từ 28/05/2024 đến 11/06/2024 của phái đoàn khi đến thăm thị trường Việt Nam.

Ông Lưu Anh Tiến - Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Con Cưng nhấn mạnh, Úc và New Zealand còn nhiều tiềm năng để hợp tác tốt hơn mang nhiều hơn những sản phẩm chất lượng cao. Sự kiện này là dấu mốc mở ra một chặng đường mới để Con Cưng phân phối nhiều hơn những sản phẩm dinh dưỡng giúp phát huy mạnh mẽ tiềm năng về tăng trưởng thể chất và phát triển trí tuệ của trẻ em Việt Nam.

Ông Lưu Anh Tiến - Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Con Cưng chia sẻ hướng đến tầm nhìn lớn hơn là "Mang đến một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau"

Thông qua hành trình hợp tác, bà Rebecca Ball - Phó Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM, Tham tán Thương mại và Đầu tư cấp cao chính phủ Australia tiếp tục tin tưởng chọn Con Cưng là đơn vị đầu tiên khi muốn phát triển sản phẩm mới, với kỳ vọng hợp tác lâu dài, bền vững mong muốn chung tay mang đến dinh dưỡng tự nhiên để cùng hướng đến tương lai tươi sáng của trẻ em Việt.

Ông Scott James - Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand bày tỏ: "Tôi vô cùng tự hào khi nhìn thấy các thương hiệu nổi tiếng của New Zealand và Úc đang được bày bán tại các cửa hàng Con Cưng. Chắc chắn, chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến, phát triển các sản phẩm chất lượng cao phù hợp với người tiêu dùng tại Việt Nam."

Đại diện đại sứ hai quốc gia đều đồng thuận, ủng hộ với sứ mệnh "Mang đến một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau" từ Con Cưng. Đồng thời, cả hai cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khu vực với Con Cưng - chuỗi bán lẻ mẹ và bé lớn bậc nhất Việt Nam sẽ củng cố thêm mối quan hệ thương mại song phương giữa Úc - New Zealand và Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Theo thống kê, thương mại song phương giữa Úc và Việt Nam đã đạt được 21,57 tỷ AUD vào năm ngoái. Xuất khẩu sản phẩm từ sữa của Úc đạt trên 185 triệu AUD trong năm2023, tăng 23% trong vòng 2 năm. Số liệu này cho thấy rằng các sản phẩm dinh dưỡng đến từ Úc ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận rộng rãi hơn.

Những điều làm nên thương hiệu của ngành dinh dưỡng Úc – NewZealand

Úc - New Zealand là hai quốc gia nổi tiếng với khí hậu thiên nhiên trong lành và ôn hòa, với những cánh đồng xanh ngát, mênh mông, là môi trường hoàn hảo để tạo nên các dòng sản phẩm an toàn, dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ. Với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, trong nhiều thập kỷ, các sản phẩm sữa từ Úc - New Zealand đã được người tiêu dùng trên toàn thế giới yêu thích. Kim ngạch xuất khẩu sữa của hai quốc gia này lên đến hàng tỷ USD mỗi năm và nằm trong danh sách những quốc gia xuất khẩu sữa lớn bậc nhất thế giới.

Tại sự kiện, Giám đốc điều hành Hội đồng dinh dưỡng trẻ em Úc - New Zealand, Ông Jonathan Chew khẳng định uy tín và chất lượng của các sản phẩm dinh dưỡng từ hai quốc gia thuộc Châu Đại Dương.

Giám đốc điều hành Hội đồng dinh dưỡng trẻ em Úc - New Zealand, Ông Jonathan Chew cam kết làm việc chặt chẽ với từng thành viên hiệp hội để nắm bắt các cơ hội hợp tác tiềm năng với Con Cưng

Ông cũng tiết lộ: "Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba với Australia và thứ tư đối với New Zealand. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng của Việt Nam cho ngành hàng sữa công thức cho trẻ sơ sinh cũng như các nhà cung cấp nguyên liệu cho sản phẩm dinh dưỡng. Tại đây, nếu không hợp tác với Con Cưng, chúng tôi sẽ khó phát triển tại thị trường Việt Nam."

Con Cưng – Tiên phong mang dinh dưỡng tự nhiên từ Úc – NewZealand đến với trẻ em Việt

Cuối năm 2022, Con Cưng đưa sữa Bubs về Việt Nam với vị thế là nhà phân phối chính thức, đem đến cho các gia đình Việt Nam nguồn dinh dưỡng tinh khiết. Ông Reg Weine - Tổng giám đốc Bubs Australia cho biết, nhờ vào sự đồng hành và hỗ trợ vững chắc từ phía Con Cưng, đặc biệt là vào tháng 4 năm nay, doanh số Bubs đã gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và tiết lộ một con số ấn tượng, đó là thương hiệu Bubs Australia đã đánh dấu cột mốc 20.000 gia đình lựa chọn sau 18 tháng phân phối tại Con Cưng. "Bubs Goat là sản phẩm sữa dê bán chạy nhất tại Con Cưng chỉ sau 2 tháng lên kệ.", ông Reg Weine tự hào tuyên bố.

Ông Reg Weine - Tổng giám đốc Bubs Australia cảm kích sự hỗ trợ và đồng hành từ Con Cưng

Con Cưng cũng đang phân phối dòng sữa Aptamil của Danone, tập đoàn dinh dưỡng trẻ em hàng đầu châu Âu. Đại diện công ty TNHH Danone Việt Nam, bà Trần Thị Hoàng Thư - Giám đốc quốc gia - khẳng định Việt Nam là thị trường trọng điểm của Danone và Con Cưng vừa là đối tác chiến lược, và cũng là kênh bán hàng có doanh số Aptamil cao bậc nhất tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Hoàng Thư - Giám đốc quốc gia công ty TNHH Danone Việt Nam cùng với thương hiệu sữa Aptamil bán chạy bậc nhất tại Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, có gần 100 loại sản phẩm trải dài từ sữa bột, sữa pha sẵn, thực phẩm ăn dặm, thực phẩm chức năng sản xuất trực tiếp tại Úc và Newzealand, đã có mặt trên quầy kệ của Con Cưng để phục vụ cả gia đình Việt bao gồm cả ông bà, bố mẹ và con trẻ.

Những chia sẻ nói trên một lần nữa chứng minh vị thế hàng đầu trên thị trường trong lĩnh vực phân phối sản phẩm, dịch vụ dành cho mẹ và bé chất lượng của Con Cưng. Chuỗi bán lẻ đã không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác với các công ty dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ sự kiện hợp tác chiến lược, Con Cưng phối hợp cùng nhiều thương hiệu uy tín thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng sữa công thức, thực phẩm chức năng thông qua hệ thống 700 cửa hàng và kênh bán hàng trực tuyến của Con Cưng trong thời gian tới.