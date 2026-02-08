‘Cơn điên’ của vàng, bạc nói lên điều gì?

Cái kết như truyện cổ tích dành cho các nhà đầu tư nghiệp dư tìm kiếm sự giàu có thay đổi cuộc đời với kim loại quý đã tan biến một cách không thể tránh khỏi. Đây là một bài học cảnh báo khác cho tất cả các nhà đầu tư rằng trên thị trường: nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì rất có thể nó không phải là sự thật. Đây cũng là một dấu hiệu cảnh báo về sự đầu cơ quá mức, vốn xuất hiện ở bất cứ đâu trên thị trường tài chính này.

Vàng và bạc đã trải qua một hành trình ấn tượng. Giá của cả hai đều tăng đều đặn và ấn tượng trong năm 2025 nhưng sau đó tăng vọt vào đầu năm nay. Đối với vàng, mức tăng hơn 25% trong tháng 1 đã đưa giá lên hơn 5.500 đô la một ounce, vượt xa bất kỳ kỷ lục nào trước đó. Bạc - thường được gọi là "người anh em của vàng”- kết thúc năm 2025 ở mức 70 đô la và sau đó tăng thêm 60% giá trị trong đầu năm nay, đạt mức chóng mặt 120 đô la.

Cái gì tăng lên nhanh chóng thì chắc chắn sẽ giảm, nếu không có sự thay đổi đột ngột và có ý nghĩa nào đó trong các yếu tố cơ bản. Tuần trước, giá bạc có thời điểm giảm 33% chỉ trong một ngày.

Những người am hiểu về kim loại quý, một cách hợp lý, sẽ chỉ ra rằng giá hiện vẫn cao hơn nhiều so với một năm trước. Thật vậy, các nhà đầu tư sớm đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Các diễn đàn trực tuyến dành cho các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào đợt tăng giá này đang kêu gọi những người cùng chí hướng hãy giữ vững vị thế, “tiếp tục tích trữ”, hoặc mua vào khi giá giảm. Điều đó dễ hiểu, và về lâu dài thậm chí có thể đúng. Nhưng đối với những người không thích sự biến động mạnh của thị trường, cần xem xét các yếu tố thúc đẩy sự tăng và giảm giá này.

Sự tăng giá này có một số nền tảng kinh tế vĩ mô và tài chính vững chắc. Các nhà quản lý tài sản lớn đang tìm kiếm sự an toàn, và trong nhiều trường hợp là các lựa chọn thay thế cho đồng đô la như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn. Bạc cũng đã tăng theo.

Nhưng tốc độ của giai đoạn cuối cùng đầy kịch tính của đợt tăng giá, và mầm mống sụp đổ của nó, cho thấy nhiều dấu hiệu của một cơn sốt đầu cơ điển hình. Đặc biệt, bạc là một thị trường nhỏ, với lượng dự trữ hạn chế có sẵn để giao dịch hàng ngày. Đám đông lớn, hưng phấn đổ xô vào các thị trường nhỏ là công thức cho sự biến động mạnh, đặc biệt khi một phần lớn các khoản đặt cược này là tiền vay. Và khi sự nhiệt tình vượt quá tính thanh khoản, những người mua cuối cùng thường phải chịu thua lỗ.

Diễn biến giá vàng, bạc trong 1 tháng qua. Nguồn: Trading Economics.

Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ tháng 5 cũng đã giúp ổn định đồng đô la và góp phần làm giảm nhiệt độ trên thị trường kim loại. Cựu thống đốc ngân hàng trung ương được các nhà đầu tư coi là một lựa chọn chính thống, so với các ứng cử viên khác trong danh sách rút gọn.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là cơn sốt kim loại quý chỉ là một trong những biểu hiện thái quá của hệ thống tài chính. Trong lĩnh vực tiền điện tử, thị trường vốn tư nhân và cả sự bùng nổ thị trường chứng khoán hiện nay được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo, những giai đoạn tăng trưởng ngoạn mục cần được xem là tín hiệu cảnh báo, chứ không chỉ là lời chào mời. Bitcoin cũng đã giảm xuống dưới 70.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11/2024.

Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp sức mạnh của các nhóm đầu cơ. Chỉ vài ngày sau đợt điều chỉnh, giá vàng đã tăng nhẹ so với mức đáy, mặc dù giá bạc đã giảm sâu hơn. Sự biến động quá lớn khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng, nhưng những người thực sự tin tưởng có ngưỡng chịu đựng cao và khả năng phục hồi đáng nể. Sự hưng phấn đầu cơ – do đó – vẫn không biến mất.