Con đường 'dài và hẹp' mà hãng xe điện Rivian phải đối mặt phía trước nếu muốn có lãi

Rivian Automotive đã chứng tỏ mình là một công ty công nghệ kỹ thuật số tuyệt vời. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà sản xuất quy mô, họ đang phải đối mặt với một con đường dài và hẹp phía trước để tiến tới mục tiêu lợi nhuận.

Vào thứ 5 vừa qua, nhà sản xuất xe tải điện này đã lần đầu tiên tổ chức ngày hội đầu tư, hai ngày sau khi thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD với Volkswagen được công bố. Tại hội nghị, các lãnh đạo công ty đã nhận được rất nhiều câu hỏi về thách thức tìm kiếm nguồn vốn của hãng.

Có rất nhiều chi tiết về cách tiếp cận của Rivian như đối với phần mềm và điện tử xe điện - "gia vị bí mật" đã khơi dậy sự thèm muốn của Volkswagen - nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới xét về doanh số bán hàng.

Điểm vẫn còn nghi ngờ có lẽ là khả năng tạo ra lợi nhuận cho xe điện ở mức giá sẽ thu hút người tiêu dùng Mỹ rời xa động cơ xăng. Đây là thách thức lâu dài của công nghệ bên ngoài Trung Quốc, cho đến nay chỉ có Tesla đã giải quyết được.

Kể từ khi thành lập vào năm 2009, Rivian đã tích lũy khoản lỗ nhiều hơn Tesla từng trải qua. Và tại Ngày hội đầu tư, lãnh đạo Rivian đã nêu lên một vài chi tiết liên quan tới hy vọng khắc phục vấn đề đó. Gần đây, hãng đã chuyển sang thế hệ thứ hai của dòng xe điện nổi tiếng nhất, mẫu xe thể thao đa dụng R1S và xe bán tải R1T.

Những điều chỉnh về thiết kế, cùng với việc giá lithium giảm và các thỏa thuận với nhà cung cấp được đàm phán lại, sẽ cắt giảm hóa đơn nguyên vật liệu khoảng 20% trong quý 4 so với ba tháng đầu năm. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp công ty có lãi ở mức tỷ suất lợi nhuận gộp, điều này rất quan trọng vì tỷ suất lợi nhuận gộp âm ngày nay sẽ làm tăng thêm khoản lỗ của công ty với mỗi lần bán thêm 1 chiếc xe điện Rivian.

Mẫu xe tiếp theo của công ty, R2, sẽ giảm thêm 45% chi phí vật liệu so với R1. Do ra mắt vào năm 2026, đây được cho là một sản phẩm có giá phải chăng hơn, có giá 45.000 USD để cạnh tranh trực tiếp với Model Y của Tesla. Khi sản lượng R2 tăng lên, Rivian nhìn chung kỳ vọng sẽ có lãi về mặt thu nhập được điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao vào năm 2027.

Đây là đoạn đường dài và hẹp đòi hỏi sự tập trung cao độ của "tài xế trưởng" RJ Scaringe. Các nhà đầu tư có thể không dành nhiều tín nhiệm cho CEO Scaringe đối với các mục tiêu trước khi họ nhìn thấy kết quả, do hiệu suất kém của Rivian so với các mục tiêu nêu trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2021 và tính khó đoán của các biến số quan trọng như nhu cầu xe điện và giá nguyên liệu thô.

Từng giao dịch ở mức 78 USD một cổ phiếu, cổ phiếu Rivian đóng cửa ở mức 14,47 USD vào thứ năm, tăng 40% trong tuần này, ở mức giá trị thị trường 14,4 tỷ USD. Theo nhiều cách, hành trình đạt được mức định giá cao hơn của Rivian, liên quan đến việc không ngừng tập trung vào chi phí khi học hỏi nghệ thuật sản xuất quy mô lớn, dường như ít rủi ro hơn so với việc Tesla đặt cược lớn vào công nghệ lái xe tự động chưa được chứng minh.

Dù gặp phải sự cạnh tranh gay gắt nhưng Rivian và các nhà sản xuất ô tô phương Tây khác có thể học hỏi từ tốc độ nhanh chóng mà các đối thủ Trung Quốc đưa sản phẩm mới ra thị trường, điều này đã đưa họ trở thành công nghệ xe điện tiên tiến.

Tư duy ưu tiên sản xuất ở Trung Quốc dường như là một lý do quan trọng. Một điều nữa là sự sẵn sàng khắc phục các vấn đề sau khi ra mắt thông qua các bản vá phần mềm không dây - giống như một công ty phần mềm ở California có thể làm. Một báo cáo do công ty tư vấn AlixPartners công bố trong tuần này cho thấy các công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc sử dụng số lượng bản cập nhật OTA sau khi ra mắt nhiều gấp 20 lần so với các nhà sản xuất ô tô truyền thống của phương Tây trong năm tính đến tháng 2/2024.

Mặc dù Rivian đã dành cả tuần để giới thiệu chuyên môn phần mềm của mình nhưng họ vẫn di chuyển với tốc độ của một nhà sản xuất ô tô truyền thống, dường như bị kìm hãm bởi hoạt động sản xuất. Tờ WSJ nhận định, càng sớm khắc phục được điểm yếu này thì sẽ càng tốt cho Rivian.

Theo: WSJ