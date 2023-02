Con đường lạ để thoát “cửa tử" khát đơn hàng của một tổng giám đốc công ty may mặc

Tôi dành khoảng 30 phút mỗi ngày trao đổi chuyên môn trực tiếp với anh chị em công nhân và kịp thời động viên họ. Xưởng may của tôi hiện có 80 công nhân may lành nghề và 40 thợ cắt, ra rập, trải vải, đóng gói, kiểm hàng… Tôi cũng thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị của xưởng gồm 4 chuyền hơn 60 máy may các loại như máy 1 kim, máy 2 kim, máy vắt sổ, máy căn sai, máy chạy sọc, máy khuy nút. Mỗi tháng, Dony có thể sản xuất 30.000 sản phẩm.