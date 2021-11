Con đường làm giàu của Peter Thiel – một trong những nhà đầu tư rót tiền sớm nhất cho Facebook

Năm 2011, ông ra mắt The Thiel Fellowship với mục đích trao 100.000 USD và hai năm hỗ trợ cho 20 ứng viên dưới 20 tuổi để họ theo đuổi giấc mơ thành lập công ty của mình. Quỹ này thành lập từ ý nghĩ của Thiel rằng học phí đại học quá đắt đỏ so với những gì thu lại và những người thông minh nên bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt. Bên cạnh là một nhà đầu tư mát tay, Peter Thiel còn là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Zero to One (từ 0 tới 1) – được nhiều người khởi nghiệp coi là cuốn sách gối đầu giường của họ. Theo thống kê của Forbes, Thiel hiện sở hữu khối tài sản trị giá 3,7 tỷ USD. (Ảnh: Getty Images)