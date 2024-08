Con gái Bầu Đức bỏ ra hơn 20 tỉ đồng đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu HAGL

Ngày 15-8, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐTQ Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã chứng khoán HAG) đã thông báo về giao dịch cổ phiếu.



Theo đó, bà Đoàn Hoàng Anh thông báo việc đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu HAG nhằm mục đích tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu HAG, từ 11 triệu cổ phiếu lên 13 triệu cổ phiếu, với tỉ lệ sở hữu HAG tăng tương ứng từ 1,04% lên 1,23%. Thời gian thực hiện dự kiến mua là từ 20-8 đến 18-9 theo hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Với giá HAG vào ngày 15-8 là hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, nếu giao dịch thành công, bà Đoàn Hoàng Anh sẽ phải bỏ ra hơn 20 tỉ đồng để tăng tỉ lệ sở hữu HAG.

So với 3 tháng trước, giá cổ phiếu HAG đã giảm hơn 32%, từ 15.000 đồng xuống còn 10.050 đồng/cổ phiếu.

Bầu Đức giới thiệu sầu riêng

Báo cáo tài chính quý II/2024 của HAG cho kết quả doanh thu thuần đạt 1.518 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 488 tỉ đồng, tăng 177%; biên lãi gộp đạt 32,1%, cải thiện mạnh so với mức 12,2% so cùng kỳ.

Trừ chi phí, HAGL báo lãi sau thuế 281 tỉ đồng, cao gấp 3,4 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của HAGL đạt 2.759 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỉ đồng, tăng 32%.

Ngoài ra, HAGL cũng vừa hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thu được số tiền 1.300 tỉ đồng, nâng vốn điều lệ lên 10.574 tỉ đồng. Công ty đã thanh toán được gốc và lãi trái phiếu 300 tỷ đồng của đợt phát hành ngày 18-6-2012, đáo hạn ngày 30-9-2025. Đồng thời cơ cấu lại các khoản nợ của công ty con, giảm được chi phí lãi vay. Từ kết quả này, HAGL chỉ còn lỗ lũy kế 904 tỉ đồng.

Bầu Đức cũng cho hay 6 tháng đầu năm 2024, HAGL đã tăng diện tích sầu riêng từ 1.500 ha lên 1.947 ha, còn diện tích chuối vẫn là 7.000 ha.

Năm nay, HAGL đặt mục tiêu doanh thu đạt 7.750 tỉ đồng, tăng 20% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế là 1.320 tỉ đồng, giảm 26% so cùng kỳ.

Mới đây, Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (TP Pleiku- Gia Lai) cũng được công bố "về tay" Tập đoàn Mường Thanh sau khi bán qua một đơn vị khác.