Con gái mỹ nhân Hàn thuộc Top 1% trẻ thông minh: Việc học chiếm hơn 30% thu nhập của gia đình, lên 7 đã thuộc làu nguyên tố hóa học

Nói đến một trong những cặp vợ chồng bền vững và hạnh phúc nhất làng giải trí Hàn thì chẳng thể nào thiếu Han Ga In - Yeon Jung Hoon. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2005 sau một thời gian hẹn hò. Tới nay cả hai đã chung sống gần 20 năm và có với nhau 2 nhóc tì 1 gái và 1 trai cực kỳ dễ thương.

Thời gian vừa qua, thay vì xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Han Ga In lựa chọn việc tham gia các chương trình thực tế hoặc talkshow ngắn, để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.

Con gái mỹ nhân Hàn đình đám Han Ga In thuộc Top 1% trẻ em thông minh

Mới đây khi tham gia chương trình "Europe Outside Your Tent", Han Ga In đã thoải mái để lộ hình ảnh con trai và con gái trên sóng truyền hình. Trong đó, con gái Han Ga In gần như chiếm mọi chủ đề trên mạng xã hội, nhờ nét xinh xắn và đáng yêu. Bên cạnh đó, công chúng cũng không khỏi tò mò về sự thông minh của con gái Han Ga In.

Thuộc Top 1% trẻ em thông minh

Được biết, con gái Han Ga In tên Je Yi từng đạt điểm rất cao trong bài kiểm tra năng khiếu. Thậm chí, cô bé còn nằm trong Top 1% những trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc.

Khi tham gia chương trình "2 ngày 1 đêm" (mùa 4), Yeon Jung Hoon - ông xã Han Ga In đã tham gia 1 thử thách bao gồm những câu hỏi trí tuệ. Ngay khi màn hình hiện lên 1 câu hỏi về bảng tuần hoàn, nam tài tử không ngần ngại mà khoe rằng con gái anh đã thuộc gần hết các nguyên tố hóa học dù mới 7 tuổi.

Yeon Jung Hoon - ông xã Han Ga In hé lộ con gái 7 tuổi đã thuộc gần hết nguyên tố hóa học

Kế đó, các thành viên quyết định gọi điện cho con gái Yeon Jung Hoon để nhờ sự trợ giúp từ cô bé. Với những câu hỏi nằm trong phạm vi hiểu biết của mình, con gái Han Ga In dễ dàng giúp bố cùng các chú vượt qua. Tuy nhiên, đối với câu hỏi liên quan tới kiến thức mà con gái Han Ga In chưa tìm hiểu qua, dù không trả lời được nhưng cô bé vẫn tự tin nói rằng: "Để con tra cứu thông tin giúp bố ạ".

Cách đây vài năm khi tham gia một chương trình phát trên Youtube, Han Ga In cũng từng chia sẻ về khả năng ngôn ngữ nhạy bén của con gái. Theo Han Ga In, khi mới được 40 tháng tuổi, con gái cô đã khá thông thạo tiếng Hàn và tiếng Anh. Han Ga In cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng này của con gái. Bởi cả cô cùng ông xã đều không giỏi tiếng Anh.

Con gái Han Ga In lần đầu lộ diện mạo xinh xắn trên sóng truyền hình

Bí quyết dạy con gắn liền với sách

Theo Han Ga In, bí quyết giáo dục con cái của hai vợ chồng chính là sách: "Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất nằm ở việc đọc sách. Tôi nghĩ việc mình khuyên 2 con đọc nhiều sách giúp ích nhiều cho sự phát triển của các bé. Con tôi vừa chơi vừa đọc sách. Thậm chí, ngay cả khi khá mệt, các bé cũng lôi sách ra đọc. Đọc sách gần như đã trở thành thói quen, sở thích của các bé".

Mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời" cũng tiết lộ rằng, cô dành hơn 30% thu nhập đầu tư vào việc học của các con: "Có vẻ như điều mà các bà mẹ luôn lo lắng là chi phí giáo dục. Trong sách viết rằng không nên chi tiêu hơn 30% thu nhập cho học phí của con cái, nhưng khi tôi xem xét, tôi thấy nó đã vượt quá 30%".

Han Ga In và chồng chi phần lớn thu nhập cho việc học của các con

Han Ga In nói thêm: "Trong nhà chúng tôi, những người chi tiêu nhiều nhất là các con. Con gái là số một, con trai là số hai. Phần còn lại của chúng tôi thì phải tiết kiệm. Có quá nhiều thứ muốn làm cho các con, nên việc giữ cho mọi thứ cân đối thực sự rất khó khăn".

Nói về cảm nhận khi biết con gái nằm trong Top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc, Han Ga In cho biết, bản thân ban đầu rất vui vì điều đó. Tuy nhiên, niềm vui ấy ngay sau đó đã được thay bằng nỗi lo lắng, băn khoăn: "Tôi băn khoăn rằng, không biết liệu sự thông minh ấy có khiến con gái tôi thiếu đi khả năng xã hội khi trở thành điều khác biệt giữa những đứa trẻ khác. Tôi lo lắng rằng, con bé có thể gặp khó khăn trong mối quan hệ với bạn bè. Do vậy tôi đã từ bỏ ý định cho con theo học tại một ngôi trường thông thường".