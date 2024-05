Con gái ông Bùi Thành Nhơn đăng ký bán hơn 9 triệu cổ phiếu NVL

Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thanh Nhơn - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã đăng ký bán 9,1 triệu cổ phiếu NVL. Lý do bà Quỳnh thực hiện giao dịch trên là vì lý do cá nhân. Phương thức thực hiện là thỏa thuận, thời gian dự kiến từ ngày 9/5 đến ngày 6/6.

Nếu thực hiện thành công, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh sẽ hạ sở hữu cổ phiếu NVL từ 24,6 triệu đơn vị (1,26% vốn) xuống còn 15,6 triệu đơn vị (0,79% vốn). Hiện giá cổ phiếu NVL đang có mức giá 14.900 đồng/cp, như vậy con gái ông Bùi Thành Nhơn có thể thu về 135,7 tỷ đồng sau giao dịch kể trên.

Không chỉ bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, trong thời gian gần đây những cổ đông của Novaland có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn vẫn đang "ồ ạt" bán cổ phiếu NVL. Ngày 26/4, Novagroup - cổ đông lớn nhất của Novaland đang ký bán 9,4 triệu cổ phiếu NVL ngay sau khi vừa bán xong 4,4 triệu cổ phiếu .

Thời gian thực hiện dự kiến từ 6/5 đến ngày 31/5 với lý do giúp công ty cơ cấu nợ. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Novagroup sẽ giảm sở hữu từ 358,17 triệu đơn vị (18,36% vốn) xuống còn 348,7 triệu đơn vị (17,88% vốn).

Trong vòng 2 năm qua, tỷ lệ sở hữu tại Novaland của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn ghi nhận giảm mạnh, tương đương hơn 407 triệu cổ phiếu "tụột" khỏi tay. Ngoài việc bản thân hệ sinh thái NovaGroup dùng cổ phiếu NVL để thế chấp cho các khoản vay và khi giá cổ phiếu giảm nhiều đã dẫn tới việc bị bán giải chấp để thu hồi các khoản vay của các công ty chứng khoán thì 2 công ty của ông Nhơn là Novagroup và Diamond Properties đã phải chủ động bán ra lượng lớn cổ phiếu NVL nhằm cơ cấu hỗ trợ nợ vay cho tập đoàn.

Kể từ đầu năm đến nay, Novagroup và Diamond Properties đã bán ra tổng cộng gần 30 triệu cổ phiếu NVL để hỗ trợ doanh nghiệp này cơ cấu nợ. Sau nhiều lần thoái vốn, nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn hiện chỉ còn nắm khoảng 39,9% cổ phần tại Novaland. So với cách đây một năm, tổng tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch Novaland đã giảm khoảng 12% cổ phần.

Còn so với thời điểm tháng 6/2022, con số sụt giảm hơn 20% cổ phần, tương ứng hơn 406 triệu cổ phiếu. Với mặt bằng giá cổ phiếu NVL trong hơn một năm rưỡi qua thì ước tính số cổ phiếu này có giá trị tương ứng khoảng 7.000-8.000 tỷ đồng - tương ứng số tiền "giải cứu" Công ty qua cơn đại khủng hoảng.

Mới đây, Novaland đã công bố kế hoạch chào bán 1,1 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dưới dạng quyền mua. Tỷ lệ thực quyền là 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu có quyền mua 6 cổ phiếu mới).



Giá bán sẽ là 10.000 đồng/cp, bằng 67,5% so với thị giá trên sàn của cổ phiếu NVL. Đáng chú ý, kể từ đầu tháng 4 cổ phiếu đã giảm gần 20%. Sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng 19.501 tỷ đồng lên mức hơn 31.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2/2024 đến quý 4/2024.

Với số tiền thu được dự kiến sau thương vụ là 11.700 tỷ đồng, Novaland dự kiến sẽ dùng 10.566 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty con. Ngoài ra, công ty cũng sẽ sử dụng hơn 855 tỷ để trả nợ, 140,3 tỷ thanh toán tiền lương và 138,8 tỷ đồng đển vận hành công ty.