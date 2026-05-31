Cơn sốt đầu tư chứng khoán của người trẻ Hàn Quốc

Với việc thị trường liên tục tăng điểm mạnh kể từ đầu năm cho đến nay, đầu tư chứng khoán đang dần trở thành một phần trong đời sống thường nhật của những người trẻ tại Hàn Quốc. Từ sinh viên Đại học cho tới nhân viên văn phòng, ngày càng nhiều người dành thời gian theo dõi thị trường, giao dịch cổ phiếu và tìm kiếm cơ hội cải thiện thu nhập trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và áp lực kinh tế ngày càng lớn.

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc, số nhà đầu tư cá nhân dưới 30 tuổi sở hữu cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trong nước đã tăng 47% trong giai đoạn 2020 - 2025. Với việc chỉ số Kospi đã tăng 101% kể từ đầu năm, không ít người trẻ xem chứng khoán là một cơ hội để cải thiện vị thế tài chính, khi giá bất động sản ngày càng vượt xa khả năng tích lũy từ tiền lương.

Anh Kim Min Sung - Sinh viên cho biết: "Tôi có hai tài khoản giao dịch, một tài khoản để tích lũy tiền vốn nhằm mua một bất động sản vào một ngày nào đó. Và tài khoản còn lại dành cho việc đầu tư mạo hiểm hơn với hy vọng có thể đạt được tự do tài chính càng sớm càng tốt".

Làn sóng đầu tư cũng lan rộng trong giới nhân viên văn phòng và lao động phổ thông, vốn đang phải đối mặt với tâm lý bất an ngày càng tăng về triển vọng công việc và thu nhập trong tương lai.

Anh Kwon Soon Kuk - Nhân viên Công ty bán lẻ chia sẻ: "Với tôi, từ khóa lớn nhất lúc này là hai chữ "bấp bênh". Cuộc sống hiện tại có quá nhiều rủi ro và bất ổn. Tôi chẳng thể biết trước công việc của mình sẽ kéo dài được bao lâu, hay khi nào thì nguồn thu nhập từ tiền lương đột ngột bị cắt đứt".

Sự phát triển của các ứng dụng giao dịch trực tuyến, mạng xã hội tài chính và làn sóng cổ phiếu công nghệ, AI đang khiến thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn với giới trẻ Hàn Quốc. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội trong giai đoạn thị trường tăng nóng cũng khiến nhiều người trẻ sẵn sàng vay vốn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư.

Làn sóng này một mặt góp phần thúc đẩy chứng khoán Hàn Quốc, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại về xu hướng đầu cơ ngắn hạn và rủi ro tài chính nếu thị trường biến động mạnh.

GS. Kim Yong Jin - Chuyên gia Quản trị kinh doanh, Đại học Sogang nêu ý kiến: "Gần đây, thị trường biến động mạnh đến mức có thể trồi sụt hơn 5% chỉ trong một ngày. Các sinh viên Đại học và những người có thu nhập từ công việc thực tế tương đối nhỏ sẽ khó có thể phục hồi nếu vay tiền để đầu tư rồi chịu thua lỗ. Việc dòng tiền đầu cơ lan rộng quá mức sẽ càng khuếch đại mức độ biến động và làm tổn hại đến tính lành mạnh của thị trường vốn".

Các chuyên gia cho rằng, việc người trẻ quan tâm tới đầu tư tài chính là tín hiệu tích cực nếu đi cùng kiến thức quản trị rủi ro và chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, việc chạy theo các xu hướng đầu cơ ngắn hạn cũng có thể khiến nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đối mặt với không ít rủi ro trong tương lai.