Cơn sốt kỳ lạ: Người trẻ đổ xô đến Hàn Quốc với mong muốn 'trông đẹp gấp đôi, nhưng chỉ cần nỗ lực một nửa'

Phân tích màu sắc cá nhân đã trở thành cơn sốt ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc đang chứng kiến sự gia tăng lượng du khách Gen Z (nhóm người sinh từ năm 1995 đến năm 2012) tới đặt lịch hẹn với các chuyên gia phân tích màu sắc cá nhân. Hãng Bloomberg đưa tin, cơn sốt màu sắc tùy chỉnh này là kết quả của sự phổ biến về nó trên TikTok, kết hợp với sự thúc đẩy bởi các bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc.

Mặc dù hiện tại cơn sốt này đã thu hút sự chú ý của Gen Z, nhưng theo Bloomberg, phân tích màu sắc cá nhân từ lâu đã được các chính trị gia, doanh nhân và giới thượng lưu ở Hàn Quốc sử dụng.

Phân tích màu sắc cá nhân là gì?

Theo trang tin Firstpost (Ấn Độ), phân tích màu sắc cá nhân là một công cụ giúp mọi người xác định đâu là sắc thái phù hợp nhất với họ. Nó ảnh hưởng đến sự lựa chọn quần áo, trang điểm và phụ kiện của mọi người dựa trên màu da của họ.

Phương pháp này bao gồm phân tích màu sắc theo mùa, bao gồm 4 màu theo mùa và 12 màu theo mùa. Theo đó, màu sắc của quần áo có thể xoay quanh bốn mùa trong năm là xuân, hạ, thu, đông. Trong trường hợp 12 màu theo mùa, các sắc độ được bổ sung để có hiệu quả tốt hơn.

Phân tích màu sắc cá nhân là một công cụ giúp mọi người xác định màu nào phù hợp tùy theo nước da của họ. Ảnh: Pixabay

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), 12 màu theo mùa bao gồm: đông sáng, chính đông, đông tối, thu tối, chính thu, thu nhẹ, hè dịu, chính hè, hè nhạt, xuân nhẹ, chính xuân và xuân rực rỡ. Trong khi mùa xuân và mùa thu có tông màu ấm, thì mùa đông và mùa hè được coi là tông màu lạnh.



Các chuyên gia phân tích xác định màu sắc quần áo dựa trên cơ sở ba kiểu màu: tuyệt vời, phổ quát và sai. Trong khi những màu sắc tuyệt vời hài hòa với màu da, mắt và tóc của người mặc, thì phổ quát là những màu trung tính, không quá xuất sắc cũng không quá tệ. Màu sắc sai hoặc xấu là những màu khiến người mặc trông mệt mỏi hoặc thậm chí ốm yếu.

Theo SCMP, trong quá trình tư vấn, các chuyên gia đặt những mảnh vải bên cạnh khuôn mặt khách hàng để xác định xem chúng có làm nổi bật quầng thâm của người đó, tôn lên các đặc điểm trên khuôn mặt hay làm sáng nước da của họ hay không. Trên cơ sở những kết quả này, các chuyên gia tư vấn về quần áo, trang điểm và các phụ kiện khác cho khách hàng.

Làm thế nào nó dẫn đến sự bùng nổ du lịch ở Hàn Quốc?

Theo Bloomberg, cơn sốt màu sắc cá nhân đã càn quét Hàn Quốc từ trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Bây giờ, nó đang nóng lên lên cùng với sự gia tăng của du khách quốc tế.

"Trong thời kỳ COVID, rất nhiều người nước ngoài đã xem phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc. Vì màu sắc cá nhân thường được nhắc đến trong các bộ phim nên nó đã trở thành mối quan tâm lớn đối với người nước ngoài", Sohee Baek - nhà tạo mẫu tóc tại Color Society ở Seoul - cho biết.

Baek nói với Bloomberg rằng, một lượng lớn khách hàng của cô đến từ nước ngoài. "Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó phần lớn đến từ các thành phố như Los Angeles hay New York ở Mỹ, nhưng cũng có những nơi như Trung Đông và Trung Mỹ", cô nói thêm.

Điều này có thể là do nhiều quốc gia không có dịch vụ này. Trong khi đó, theo Bloomberg, tại Mỹ, một cuộc hẹn tại một đơn vị cung cấp dịch vụ tương tự như House of Color ở New York có thể tốn 545 USD. Còn ở hầu hết các đơn vị tại Hàn Quốc cung cấp dịch vụ này với mức giá dao động từ 80 USD đến 160 USD.

Du khách đang đổ xô đến Hàn Quốc để phân tích màu sắc cá nhân. Ảnh: Reuters

Theo SCMP, cơn sốt này bắt đầu khi ngôi sao K-pop Hyeri chia sẻ một video về việc tham khảo ý kiến của một chuyên gia phân tích màu sắc trên YouTube vào năm 2020. Một video gần đây của Jisoo - thành viên nhóm nhạc Blackpink - cho thấy cô cũng tiến hành phân tích màu sắc cá nhân đã thu hút 2,6 triệu lượt xem trên YouTube.

"Phân tích màu sắc cá nhân đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa ở Hàn Quốc. Nếu bạn không biết màu sắc cá nhân của mình là gì, thì thật khó để mua đồ trang điểm và quần áo phù hợp, và cũng như để trò chuyện với thế hệ trẻ", Baek nói với Bloomberg.

Trong khi đó, theo SCMP, phân tích màu sắc cũng đã du nhập sang Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, nơi có hàng chục chuyên gia tư vấn.

"Biết màu sắc của bạn có thể giúp tiết kiệm tiền cho những chi tiêu không cần thiết như những bộ quần áo không phù hợp và giúp bạn hiểu bản thân mình hơn. Nó cũng giúp bạn đưa ra quyết định khi trang điểm. Bạn có thể trông đẹp gấp đôi, nhưng chỉ cần nỗ lực một nửa", Carrie Kwok Ka-lee - một chuyên gia phân tích màu sắc cá nhân ở Hồng Kông (Trung Quốc)– nói với SCMP.