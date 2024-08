Con trai Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bán ra toàn bộ 47 triệu cổ phiếu SSI

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng giao dịch mua bán cổ phiếu SSI. Ảnh minh họa

Mới đây, ông Nguyễn Duy Linh đã hoàn tất giao dịch bán thỏa thuận toàn bộ hơn 47,1 triệu cổ phiếu SSI (tương ứng 3,11% vốn điều lệ) của Công ty Chứng khoán SSI, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Thời gian thực hiện giao dịch từ 19-23/8/2024 theo phương thức giao dịch thỏa thuận.

Về mối quan hệ, ông Nguyễn Duy Linh là con trai của ông Nguyễn Duy Hưng- Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI. Hiện tại, ông Hưng đang nắm giữ 11,7 triệu cổ phiếu SSI, tương đương 0,77% vốn điều lệ.

Ông Linh cũng được biết đến là em trai ông Nguyễn Duy Khánh- thành viên HĐQT SSI.

Trong khoảng thời gian từ 21-23/8, Công ty TNHH Đầu tư NDH - doanh nghiệp có liên quan đến ông Nguyễn Duy Hưng, đã mua thỏa thuận 32 triệu cổ phiếu SSI như đã đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, Đầu tư NDH nâng sở hữu tại SSI từ 94,23 triệu đơn vị (tương đương 6,23%) lên 126,23 triệu đơn vị (tương đương 8,35%).

Được biết, ông Nguyễn Duy Hưng hiện là chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Đầu tư NDH.

Ngoài ra, ông Nguyễn Duy Khánh cũng đang giữ vị trí Tổng Giám đốc tại Đầu tư NDH.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động hợp nhất 2.307 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 848,5 tỷ đồng, tăng 51% so với quý II/2023.

Lũy kế nửa đầu năm 2024, doanh thu hoạt động tăng 35% lên 4.280 tỷ đồng, lợi nhuận ròng tăng 51% đạt 1.613 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2024, dư nợ cho vay margin của SSI đạt 19.600 tỷ đồng, tăng 16% so với quý trước và tăng 33,5% so với cuối năm 2023. Tổng tài sản công ty đạt 71.108 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm ngoái.

PV