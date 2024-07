Con trai nữ danh ca gây sốt tại Olympic Paris 2024: Ngoại hình điển trai chẳng kém tài tử, nhất quyết không dựa hơi mẹ

Sáng nay 27/7 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc Olympic Paris 2024 đã chính thức diễn ra tại Paris , Pháp.

Màn tái xuất của nữ danh ca Celine Dion trên sân khấu lễ khai mạc Olympic Paris 2024 nhanh chóng trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội. Thông tin liên quan tới giọng ca "My Heart Will Go On" cũng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các diễn đàn mạng.

Bên cạnh thông tin và hình ảnh của Celine Dion tại Olympic Paris 2024, con trai nữ danh ca cũng trở thành từ khóa "hot" được đông đảo cư dân mạng tìm kiếm.

Thông tin về cậu con trai cả của Celine Dion trở thành từ khóa được tìm kiếm sau khi lễ khai mạc Olympic Paris 2024 diễn ra

Sinh năm 2001, René-Charles Angélil là con trai cả của nữ danh ca Celine Dion cùng người chồng quá cố Rene Angelil. Là con trai của danh ca thế giới, nên ngay từ khi chào đời, René-Charles Angélil đã nhận được sự quan tâm từ công chúng và truyền thông.

Dù sinh ra ở vạch đích, nhưng con trai Celine Dion từ nhỏ đã được nhận xét là nhóc tì trưởng thành, hiểu chuyện. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về con trai lớn, Celine Dion cho biết, René-Charles Angélil là một chàng trai tuyệt vời. Nữ danh ca khẳng định, bản thân dành sự tôn trọng lớn khi con trai tỏ ra mạnh mẽ và trở thành trụ cột cho gia đình vào thời điểm bố bệnh nặng.

Sau khi bố ra đi, René-Charles Angélil thường xuyên đồng hành và xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện. Con trai cả nhà Celine Dion cũng bén duyên với nghệ thuật khi theo đuổi dòng nhạc R&B và rap bằng nghệ danh Big Tip. Bản thân Celine Dion cũng dành sự ủng hộ lớn khi con trai phát triển sự nghiệp riêng.

Năm 2021, René-Charles Angélil đã cho ra mắt album mang tên "CasiNo. 5", nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Nam rapper khẳng định, bản thân không bao giờ muốn dựa vào danh tiếng của mẹ để phát triển sự nghiệp. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, con trai Celine Dion còn yêu thích khúc côn cầu và golf. René-Charles Angélil từng chơi cho đội khúc côn cầu Nevada Storm Midget AA.

Con trai lớn nhà Celine Dion gây sốt với ngoại hình khi trưởng thành

René-Charles Angélil chung hình với Rihanna

René-Charles Angélil sở hữu đôi mắt xanh cuốn hút

Con trai Celine Dion không dựa vào danh tiếng của mẹ và tự mình phát triển sự nghiệp riêng

René-Charles Angélil trở thành trụ cột và chỗ dựa cho mẹ sau khi bố qua đời

René-Charles Angélil yêu thích golf và khúc côn cầu