Concert quốc tế hiếm có tại Đà Lạt "khuấy đảo" cộng đồng yêu nhạc

Là chương trình hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn tại Việt Nam, Hoa Sen SoundFest 2023 quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám trong và ngoài nước như dàn nhạc giao hưởng châu Âu - Bucharest Symphony (Romania), đạo diễn âm nhạc Dương Khắc Linh, Diva Mỹ Linh, Divo Tùng Dương, ca sĩ Hà Nhi, Trúc Nhân, nhóm nhạc Da LAB, Chillies, nghệ sĩ múa Linh Nga… Vì vậy, chương trình đã tạo nên cơn sốt vé hiếm thấy ngay từ những ngày đầu mở bán.

Tại Hoa Sen SoundFest 2023, Bucharest Symphony sẽ mang đến các bản giao hưởng nổi tiếng như La Boda De Luis Alonso, Waltz No2, O Solemio… Song điểm nhấn của chương trình là màn kết hợp chưa từng có giữa Bucharest Symphony với Diva hàng đầu Việt Nam - ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương, Sara Lưu, cellist Đinh Hoài Xuân, được thực hiện bởi đạo diễn âm nhạc Dương Khắc Linh.

Hơn 30 tiết mục tại Hoa Sen SoundFest 2023 sẽ được "phù phép" bởi đạo diễn âm nhạc - nhạc sĩ Dương Khắc Linh

Dưới bàn tay "phù thủy" của đạo diễn Dương Khắc Linh, các tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ Việt Nam như "If we hold on together", "Time to say goodbye", "Sen hồng hư không", "Sống như những đóa hoa"… sẽ được làm mới một cách khéo léo, pha trộn hài hòa giữa yếu tố cổ điển với hiện đại, giữa phương Tây và phương Đông, đem đến những trải nghiệm mới lạ cho người nghe.



Sau những thanh âm du dương, mỹ lệ của âm nhạc hàn lâm, sân khấu của đêm đại nhạc hội sẽ trở nên sôi động hơn bởi những bản hit từng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng. Lần đầu tiên, các fan của bản hit "Bên trên tầng lầu" sẽ được lắng nghe một phiên bản "độc lạ" nhưng không kém phần lôi cuốn được trình bày bởi giọng hát đầy ma mị của divo Tùng Dương. "Idol" của giới trẻ - ca sĩ Trúc Nhân sẽ gợi nhớ nhiều kỷ niệm cho khán giả qua loạt hit "Có không giữ mất đừng tìm", "Thật bất ngờ", "Bốn chữ lắm".

Tùng Dương hứa hẹn đốt cháy sân khấu với bản hit "Bên trên tầng lầu"

Da LAB và Chillies - hai nhóm nhạc được yêu thích hàng đầu Vbiz cũng "chiêu đãi" người hâm mộ bằng những ca khúc "quốc dân" như "Thanh xuân", "Gác lại âu lo", "Vùng ký ức"… Trong khi đó, nàng "Miêu Quý Tộc" - Hà Nhi sẽ đưa khán giả chìm đắm vào những giai điệu da diết và cảm xúc của "Ai rồi cũng sẽ khác", "Đừng xa em đêm nay", "Chưa quên người yêu cũ".



Một loạt hit làm nên tên tuổi của "hiện tượng âm nhạc" Hà Nhi sẽ được nữ ca sĩ trình bày tại Hoa Sen SoundFest 2023

Bên cạnh phần nghe, khán giả còn được thỏa mãn phần nhìn với màn biểu diễn Thiên Thủ Thiên Nhãn của "chim công làng múa" - nghệ sĩ Linh Nga và vũ đoàn Vương Vũ. Với phần dàn dựng công phu, động tác múa uyển chuyển, điêu luyện, tiết mục hứa hẹn sẽ khiến khán giả không thể rời mắt. Tất cả sẽ cùng mang đến một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, ấn tượng, mãn nhãn, mãn nhĩ.



Dù BTC không chia sẻ về lượng vé bán ra nhưng có thể thấy Hoa Sen SoundFest 2023 đã tạo nên một cơn sốt vé với cộng đồng khi một loạt hạng vé đã "sold out". Trên các trang/ hội nhóm trên MXH, đêm nhạc trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Phần lớn khán giả đều bày tỏ sự mong đợi, háo hức trước một lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi thực tế, việc được thưởng thức một đêm nhạc đỉnh cao với dàn nghệ sĩ tên tuổi kết hợp cùng một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu châu Âu không phải là thường gặp.

Hơn thế nữa, đêm nhạc còn được thực hiện với ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi hòa trộn nghệ thuật kinh điển châu Âu với âm nhạc truyền thống phương Đông trong một sân khấu ngoài trời có quy mô chưa từng có tại Việt Nam. Cùng với đó, việc được tổ chức tại Đà Lạt - một tụ điểm quen thuộc của các tín đồ yêu nhạc, cũng gia tăng sức nóng cho sự kiện.

Quảng trường Lâm Viên - nơi diễn ra buổi hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn Hoa Sen SoundFest 2023

Tối 2/5/2023 tới đây, Hoa Sen SoundFest 2023 sẽ diễn ra tại quảng trường Lâm Viên. Với sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng, Hoa Sen SoundFest 2023 chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng, giới thiệu tinh hoa văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam đến với bạn bè thế giới, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch tại Đà Lạt.



