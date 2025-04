Công an Bắc Giang tìm những người có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới đây

Theo đó, đã khởi tố và tạm giam 6 bị can gồm: Ngô Văn Thanh (sinh năm 1997), hộ khẩu thường trú: Thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), chỗ ở hiện tại: Căn T10.09.01 chung cư Vinhome Times City, quận Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội); Khúc Hoàng Long (sinh năm 1997), trú tại xóm 10, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (thành phố Hà Nội); Nguyễn Sỹ Đạt (sinh năm 1999), trú tại số 2A, ngõ Đồng Hai, thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (thành phố Hà Nội); Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 2002), Hoàng Văn Phúc (sinh năm 1999) và Hoàng Việt Dũng (sinh năm 2002) đều trú tại thôn Tây, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Từ tháng 8/2022, Ngô Văn Thanh đứng tên Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Giải pháp marketing Onlead tại số 15, ngõ 11, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) tuyển lựa nhân viên vào làm bằng cách sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo giới thiệu, kêu gọi khách tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch theo các website: “bpscap.com”, “skyalliancemarket.com”, “loyalmakest-svg.com”, “encorefxglobol.com”, “yescomfinancial.com” và chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.

Trong đó, Khúc Hoàng Long sử dụng tài khoản Zalo “Hoàng Long”; Hoàng Văn Phúc sử dụng tài khoản Zalo “Phúc Hoàng”; Nguyễn Đức Thắng sử dụng tài khoản Facebook “Công Tôn Thắng”; Nguyễn Sỹ Đạt sử dụng tài khoản Zalo “Đạt Nguyễn” và Hoàng Việt Dũng sử dụng tài khoản Zalo “Hoàng Việt Dũng”. Căn cứ trên dữ liệu thu thập được, từ tháng 9/2022 đến tháng 8/2024 nhóm Nguyễn Văn Thanh cùng đồng phạm đã mời gọi được nhiều người tham gia; riêng Nguyễn Văn Thanh được hưởng lợi số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị ai có liên quan đến vụ việc trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang hoặc đồng chí Nguyễn Ngọc Danh, điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, số điện thoại: 0888. 612.828 để phối hợp giải quyết.