Công an bắt giữ chủ tài khoản Telegram “Bờm”

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An)

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An tối ngày 11/11 cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện tài khoản mạng xã hội Telegram tên “Bờm” có tham gia rất nhiều hội nhóm như: kẹo ke – nước vui –Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng…. có biểu hiện nghi vấn tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã tập trung biện pháp nghiệp vụ xác minh.

Kết quả, cơ quan phát hiện chủ tài khoản xã hội Telegram tên “Bờm” là đối tượng Trần Văn Luân (sinh năm 1991), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Quá trình xác minh, Cơ quan chức năng phát hiện Trần Văn Luân có dấu hiệu nghi vấn sử dụng tài khoản Telegram nói trên và tài khoản mạng xã hội Zalo để liên lạc, kết nối tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đường dây, từ huyện Quế Phong đi các địa phương khác để tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án phát hiện ngoài thủ đoạn sử dụng mạng xã hội để tổ chức hoạt động phạm tội, Trần Văn Luân còn sử dụng các tài khoản trung gian để nhận và chuyển khoản tiền mua ma túy; ngụy trang cất giấu ma túy dưới dạng hàng hóa để ký gửi qua phương tiện xe khách hoặc dịch vụ chuyển phát hàng hóa…

Thu thập tài liệu, chứng cứ, vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 6/11/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Luân và Lê Đình Việt (sinh năm 1993) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, phát hiện thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp được gói bởi nhiều lớp bao ni lông và dấu trong khoang trống dưới gầm hàng ghế sau xe ô tô bán tải mà Trần Văn Luân và Lê Đình Việt đang sử dụng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ trên người 2 đối tượng 2 điện thoại di động và 1 dao găm để trên ghế phụ xe ô tô.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng Trần Văn Luân và Lê Đình Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.