Ngày 25/11, Công an xã Cô Tô, tỉnh An Giang cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19/11/2026, chị Nguyễn Thị Tường Vy, sinh năm 2007, trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang đang dừng xe bên lề đường tỉnh 941, đoạn qua ấp Tân Thạnh, xã Cô Tô, để đón em trai tan học tại Trường THCS Tà Đảnh thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng xã Tri Tôn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cô Tô khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, truy tìm đối tượng. Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20/11/2026, tại khu vực ấp Tân Lập, xã Cô Tô, lực lượng Công an phát hiện 02 thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 68D1-28xxx có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Hình ảnh hai đối tượng - Ảnh: Công an An Giang

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Dương, sinh năm 2006, trú xã Óc Eo, tỉnh An Giang (có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”) và một thiếu niên sinh năm 2011, trú xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ. Qua làm việc, cả hai thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của chị Vy nhằm bán lấy tiền tiêu xài. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật khi các đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.