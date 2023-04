Công an Bình Phước điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Ngày 10-4, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Theo đó, thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng công an TP Đồng Xoài được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh.

Đại tá Bùi Xuân Thắng trao quyết định điều động Thượng tá Ngô Thanh Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bù Đốp, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Đồng Xoài.

Thượng tá Lê Tiến Huyên, Phó Trưởng phòng Tham mưu, đến công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bù Đốp.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an Bình Phước, chúc mừng 3 cán bộ được điều động, bổ nhiệm đến các vị trí công tác mới. Ông đồng thời yêu cầu các cán bộ trên cương vị mới phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.