Công an Bình Thuận điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã dự và trao quyết định điều động và bổ nhiệm đối với 10 cán bộ.

Cụ thể, Giám đốc Công an Bình Thuận điều động Thượng tá Vũ Tiến Chinh - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh thanh tra, Công an tỉnh.

10 cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh Bình Thuận được điều động, bổ nhiệm trong đợt này.

Điều động thượng tá Trịnh Minh Hiển - Trưởng phòng Hậu cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn. Điều động thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần.

Điều động thượng tá Lê Ngọc Mến - Trưởng Công an huyện Tánh Linh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế. Điều động thượng tá Dương Quý Kỳ - Phó Trưởng Công an huyện Phú Quý đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh.

Trung tá Huỳnh Nhật Duy -Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh tổ quốc được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Bắc Bình. Điều động và bổ nhiệm thượng tá Phạm Văn Toán - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Thượng tá Lê Minh Hoàng - Phó Trưởng Công an huyện Bắc Bình được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tánh Linh. Điều động trung tá Hồ Ngọc Long - Đội trưởng Đội Tham mưu An ninh, phòng Tham mưu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Ngoại tuyến, Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Thiếu tá Đặng Vũ Linh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bắc Bình được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chúc mừng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm. Đại tá Mười đề nghị các cán bộ cần sớm bắt tay, tiếp cận nhiệm vụ công tác mới, tập trung nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị mới và tiếp tục phát huy năng lực, sở trường kiến thức đã được đào tạo và kinh nghiệm công tác thực tiễn để cùng cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.