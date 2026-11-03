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Công an cảnh báo nóng về trào lưu đang hot trên mạng xã hội

| | Kinh tế số

Công an đề nghị tất cả người dùng mạng xã hội đặc biệt chú ý!

Công an TP Hà Nội ngày 3/11/2026 đã ra cảnh báo nóng về trào lưu tạo ảnh nữ thần bằng AI lan truyền mạnh trên mạng xã hội thời gian gần đây. Theo đó, chỉ với một bức ảnh chân dung và vài thao tác trên ứng dụng, người dùng có thể hóa thân thành những nhân vật mang phong cách thần thoại mà không cần đầu tư trang phục hay ê-kíp chụp ảnh chuyên nghiệp.

Sức hút của trào lưu nằm ở sự tiện lợi, khả năng sáng tạo và hình ảnh bắt mắt, dễ chia sẻ trên Facebook, TikTok. Trước đó, trào lưu tạo ảnh chân dung phong cách "thập niên 80" cũng thu hút đông đảo người dùng. Điểm chung của các xu hướng này là chỉ cần tải ảnh lên ứng dụng, nhập câu lệnh hoặc chọn phong cách có sẵn, hệ thống AI sẽ tạo ra hình ảnh mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm hiểu kỹ cách các ứng dụng thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân.

Để tạo ảnh, người dùng thường phải tải ảnh chân dung lên hệ thống. Tùy dịch vụ, hình ảnh có thể được phân tích, lưu trữ trong một khoảng thời gian hoặc sử dụng theo các điều khoản mà người dùng đã chấp thuận.

Công an cảnh báo nóng về trào lưu đang hot trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Công an Hà Nội

Đáng lưu ý, hình ảnh khuôn mặt là dữ liệu cá nhân khi có thể xác định hoặc giúp xác định một người. Nếu được xử lý nhằm nhận dạng cá nhân, các đặc điểm khuôn mặt còn có thể liên quan đến dữ liệu sinh trắc học. Khác với mật khẩu có thể thay đổi, khuôn mặt là đặc điểm gắn liền với mỗi người, khiến việc khắc phục hậu quả khi dữ liệu bị khai thác trái phép trở nên phức tạp.

Trước nguy cơ lộ, lọt dữ liệu, cơ quan công an đã cảnh báo hình ảnh cá nhân có thể bị thu thập, khai thác để giả mạo tài khoản mạng xã hội hoặc phục vụ hành vi lừa đảo. Một số ngân hàng cũng khuyến cáo người dùng thận trọng khi tham gia các trào lưu tạo ảnh AI, nhất là với ứng dụng không rõ nguồn gốc, đường dẫn miễn phí thiếu minh bạch hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân không cần thiết.

Rủi ro không chỉ nằm ở việc mất quyền kiểm soát hình ảnh cá nhân. Nếu bị thu thập, phát tán hoặc khai thác trái phép, dữ liệu khuôn mặt có thể trở thành nguồn tư liệu phục vụ các hành vi giả mạo, lừa đảo trên không gian mạng. Vì vậy, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi tải ảnh chân dung lên các nền tảng AI.

Công an cảnh báo nóng về trào lưu đang hot trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

vietnamdaily

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