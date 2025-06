Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, mất dữ liệu mà còn có nguy cơ gián tiếp tiếp tay cho tội phạm!

Theo Công an Nghệ An, đây là một hình thức lừa đảo có tổ chức, thường đánh vào tâm lý sợ hãi và thiếu thông tin của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp xúc công nghệ hoặc sống một mình. Hình thức lừa đảo này tuy không mới nhưng được kẻ xấu liên tục thay đổi, cải tiến thủ đoạn nhằm tăng tính thuyết phục và khiến nạn nhân dễ dàng sập bẫy.

1. Thủ đoạn lừa đảo:

Giả danh Công an, gọi điện yêu cầu đến trụ sở Công an phường: Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều hình thức, nhưng phổ biến nhất hiện nay là giả danh Công an và gọi điện thoại đến nạn nhân, với nội dung như sau: Giới thiệu là cán bộ Công an đang điều tra một vụ án liên quan đến rửa tiền, lừa đảo, buôn lậu, ma túy… Cho biết tên nạn nhân có liên quan đến hồ sơ điều tra, hoặc thông tin căn cước công dân của nạn nhân bị “lợi dụng”. Đề nghị nạn nhân đến Công an phường để làm việc, “làm thủ tục hành chính”, “giải trình hồ sơ”, hoặc “lấy lời khai”. Đôi khi, sau khi tạo niềm tin ban đầu, chúng tiếp tục chuyển cuộc gọi cho một “lãnh đạo Công an cấp cao hơn”.

2. Hậu quả:

- Nhiều nạn nhân đã mất hàng chục đến hàng trăm triệu đồng khi chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

- Mất dữ liệu cá nhân: Thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhà riêng... bị lộ có thể bị sử dụng để lừa đảo tiếp theo hoặc bán cho bên thứ ba.

- Ảnh hưởng tâm lý: Sự hoang mang, lo sợ khi nhận được các cuộc gọi như vậy có thể dẫn đến căng thẳng, mất ngủ, sợ hãi xã hội – đặc biệt với người lớn tuổi, người ít am hiểu công nghệ.

- Gián tiếp tiếp tay cho tội phạm: Khi chuyển tiền theo hướng dẫn, người dân vô tình trở thành công cụ giúp kẻ gian rửa tiền.

3. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết và lời khuyên giúp người dân không trở thành nạn nhân:

- Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại: Công an chỉ gửi giấy mời làm việc trực tiếp, không gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền. Không bao giờ yêu cầu chuyển tiền để "kiểm tra tài khoản": Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của lừa đảo.

- Cảnh giác với số lạ, giọng điệu đe dọa: Những cuộc gọi có giọng điệu căng thẳng, ép buộc, dọa nạt... rất đáng ngờ.

- Không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại: Tuyệt đối không chia sẻ số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, địa chỉ nhà riêng...

- Xác minh lại thông tin: Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ trực tiếp với công an phường nơi cư trú qua số chính thức được niêm yết trên website của Bộ Công an hoặc trực tiếp đến trụ sở để xác minh.

- Tuyên truyền cho người thân, đặc biệt là người già và trẻ em: Đây là nhóm dễ bị lừa đảo nhất do thiếu kiến thức công nghệ và dễ bị tâm lý hoảng loạn chi phối.

4. Phản ứng đúng khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ:

- Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, bạn nên giữ bình tĩnh, đừng để bị cuốn theo giọng điệu hối thúc hoặc đe dọa.

- Không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào, đặc biệt là việc chuyển tiền, cài ứng dụng lạ, cung cấp mã OTP.

- Ghi âm và lưu lại số điện thoại: Có thể làm bằng chứng để trình báo.

- Thông báo ngay cho Công an phường địa phương hoặc gọi 113 để được hướng dẫn.

- Chia sẻ với người thân: Giúp nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.

Trong bối cảnh xã hội số hóa, tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh, đồng thời chia sẻ cho người xung quanh để không ai trở thành nạn nhân.