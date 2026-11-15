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Công an chặn chiếc taxi trên quốc lộ lúc 22 giờ, bắt Nguyễn Văn Việt SN 1994

| | Xã hội

Phòng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phát hiện xe ô tô taxi di chuyển theo hướng từ xã Yên Sơn đi xã Mai Sơn có biểu hiện nghi vấn.

Công an tỉnh Sơn La ngày 14/11/2026 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 6C, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp với Công an xã Yên Sơn và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng liên quan.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 13/11/2026, tại Km48+800 Quốc lộ 6C, thuộc địa phận bản Chiềng Hưng, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch thì phát hiện xe ô tô taxi mang biển kiểm soát 26H-021.xx do anh Nguyễn Quang T.xx, sinh năm 2004, điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Yên Sơn đi xã Mai Sơn có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có một nam hành khách mang theo một túi nilon màu đen chứa các viên nén nghi là ma túy. Làm việc với lực lượng chức năng, người này khai nhận bên trong túi nilon có 5 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1994, trú tại bản Đồng Bâu, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La).

Đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Sơn La

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Yên Sơn tiến hành xác minh, xử lý ban đầu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác mở rộng. Qua đó, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Lê Văn Minh (sinh năm 1993, trú tại bản Kim Sơn, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La); đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Chiều ngày 14/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 tỉnh Sơn La tiến hành cân xác định khối lượng tang vật thu giữ. Kết quả, 5 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) có tổng khối lượng 0,49 gam.

Vụ việc tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra, kiểm soát, không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn tích cực phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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